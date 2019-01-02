به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی‌فر و سید رضا صالحی‌امیری عصر امروز با حضور در خانه کشتی تهران، نظاره‌گر تمرین اردوی تیم ملی کشتی آزاد بودند.

در بدو ورود وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک، مسئولان فدراسیون کشتی و همچنین غلامرضا محمدی و محمد بنا به عنوان سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی، به استقبال آنها رفتند و برای دقایقی، به گفت‌وگو با وزیر و دیگر میهمانان پرداختند.

بازدید وزیر ورزش و جوانان و رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی کشتی آزاد در حالی انجام شد که فدراسیون کشتی همچنان توسط سرپرست اداره می‌شود و اهالی کشتی در انتظار این هستند که تاریخ برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب رئیس جدید از سوی وزارت ورزش اعلام شود.