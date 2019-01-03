مخالفت شورای عالی شهرسازی و معماری با تعریض خیابان تاریخی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در نامه ای به سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، مخالفت این وزارتخانه با تعریض خیابان تاریخی آقا نورالله نجفی‌شهر اصفهان را اعلام کرد.

بر اساس نامه ای که معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی به امیرخانی سرپرست راه و شهرسازی استان اصفهان ارسال کرده، آمده است: با توجه به گزارشات واصله مبنی بر انجام اقدامات اجرایی بازگشایی خیابان آقا نورالله نجفی در محدوده بافت تاریخی و حریم میدان نقش جهان اصفهان با مصوبات شورای عالی شهرسازی مغایرت دارد.

ایزدی در این نامه، با اشاره به مصوبه ۲۷ مهر ۹۴ شورای عالی شهرسازی که در آن، محدوده بافت‌های تاریخی مشخص شده و همچنین با اشاره به مصوبه ۳۰ شهریور این شورای عالی که در آن، هر گونه تعریض و بازگشایی معابر در محدوده بافت های تاریخی منوط به اخذ مجوز از شورای عالی شهرسازی عنوان شده است، اقدام به بازگشایی این خیابان تاریخی اصفهان را مغایر مصوبات اعلام کرده است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری همچنین، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان را مکلف کرده تا از ادامه فعالیت عمرانی در این محدوده تاریخی اصفهان، ممانعت کند.