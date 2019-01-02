مسائل مربوط به ترافیک استان در شورای ترافیک تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد تواهن بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای ترافیک و حمل و نقل استان تهران با اشاره به برگزاری شورای ترافیک شهر تهران و استان تهران به طور مجزا گفت: ریاست شورای ترافیک شهر تهران بر عهده شهردار این شهر و استان تهران بر عهده استاندار تهران است، در عرصه کشوری هم شورای هماهنگی شهرهای کشور وجود دارد که طرح‌های مهم و تأثیرگذاری در آن بررسی می‌شود.

وی گفت: در شهرستان های نیز این شورا به طور مجزا برگزار می شود و ریاست آن بر عهده فرمانداران است.

وی شورای ترافیک استان را بالاترین مرجع تصمیم گیری ترافیک در استان ها دانست و گفت: کلیه مباحثی که به طور مستقیم و غیرمستقیم مربوط به ترافیک هستند، در شورای ترافیک استان تعیین تکلیف می شوند.