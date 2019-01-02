استاندار قزوین از ۴ واحد تولیدی صنعتی بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین روز چهارشنبه به همراه جمعی از مدیران استانی از چند واحد تولیدی در شهرک صنعتی خرمدشت بازدید کرد.

در این بازدید که معاون اقتصادی استاندار، فرماندار تاکستان، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی، مدیر کل صمت استان و جمعی از مدیران اقتصادی استان حضور داشتند استاندار قزوین ابتدا از یک واحد تولید فولاد که با ۱۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری ایجاد شده و برای ۲۲۰ نفر شغل ایجاد کرده است بازدید کرد.

این واحد تولیدی در خصوص بهره مندی از معافیت های مالیاتی و واردات ماشین آلات از گمرک با مشکلاتی مواجه شده که استاندار در خصوص حل آنها دستورپیگیری صادر کرد

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زاهدی همچنین از یک واحد تولیدی دیگر فولاد با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن و اشتغالزایی ۱۴۰ نفر که ۱۲۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری راه اندازی شده بازدید کرد و در جریان مشکلات این واحد نیز قرار گرفت.

این واحد تولیدی که از سال ۸۸ تاسیس شده و در دوشیفت فعالیت دارد برای تامین سرمایه درگردش و راه اندازی خط جدید تولید مشکلاتی دارد که درخواست تسهیلات کم بهره است.

استاندارقزوین و مدیران استان در ادامه از یک واحد صنعتی تولید باطری خودرو و انباره های سرب اسید استارت با ظرفیت اسمی ۲۰۰ هزار عدد در سال با اشتغال ۱۸ نفر بازدید کردند.

این واحد تولیدی که به صورت آزمایشی راه اندازی شده، در تهیه مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت سرب با مشکل مواجه شده که برای تامین سرمایه در گردش درخواست تسهیلات با سود کم را دارد.

استاندار قزوین همچنین از یک واحد تولید میلگرد بازدید کرد.

این واحد با ظرفیت اسمی ۹۶ هزار تن در سال در حال راه اندازی است و در صورت بهره برداری برای ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کردو در فاز اول قادر است ۴۰۰ تن تولید داشته باشد.