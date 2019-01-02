اردن: ۳ ماهیگیر اردنی در سلامت کامل در ایران به سر می برند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع اردنی اعلام کردند که ماهیگیران بازداشت اردنی در ایران در سلامت کامل به سر می برند و بازداشت آنها کوتاه مدت خواهد بود.

ماجد القطارنه سخنگوی وزارت خارجه اردن اعلام کرد: وزارت خارجه ایران دیروز سه شنبه به اطلاع سفارت اردن در تهران رسانده است که سه اردنی که در آبهای منطقه ای ایران بازداشت شده اند.

وی افزود: سه اردنی به شکل اشتباه هنگام ماهیگیری در آبهای امارات با دوستان خود از تابعیت های عربی دیگر وارد آبهای منطقه ای ایران شده اند. وزارت خارجه اردن به رایزنی با طرف ایرانی که تاکید کرده است که سه اردنی در سلامت کامل به سر می برند و رفتار خوبی با آنها می شود و بازداشت آنها کوتاه خواهد بود، ادامه می دهد.

القطارنه بیان کرد: سفارت امروز صبح تلفنی با یکی از اردنی های بازداشت شده گفتگو کرده و متوجه شده است که در سلامت کامل به سر می برند و رفتاری خوبی با آنها از سوی ایرانی ها می شود.

شایان ذکر است که اخیرا وزارت خارجه مصر نیز با صدور بیانیه ای به بازداشت دو ماهیگیر مصری در ایران که قایق آنها به شکل غیرقانونی وارد آبهای منطقه ای ایران شده، واکنش نشان داده بود.

در این بیانیه آمده است: ما به دقت اوضاع ماهیگیران مصری بازداشت شده از سوی ایرانی ها را به اتهام ورود به آبهای منطقه ای ایران دنبال می کنیم.

یاسر محمود هاشم معاون وزیر خارجه در امور کنسولی و مصری های خارج هم گفته بود: تلاشهای وزارت خارجه مصر به منظور اطمینان از سلامت ماهیگیران ادامه دارد و آنها در وضعیت خوبی به سر می برند و پیگیری های لازم با مقامات مربوطه ایرانی در جریان است و نهایت تلاش به منظور آزادی آنها ادامه دارد.

شایان ذکر است که «ماجد القطارنه»سخنگوی وزارت امور خارجه اردن یکشنبه شب گفته بود: این کشور از ایران خواسته است که موضوع قایق ماهیگیری گم شده در آب های خلیج فارس که شش سرنشین داشت را پیگیری کند. این موضوع به اطلاع سفارت ایران در امان رسیده است. ارتباط این قایق که حامل سه اردنی، یک اماراتی و دو شهروند مصری است، از روز پنجشنبه گذشته قطع شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اردن با بیان اینکه مسئولان ذیربط در امارات متحده عربی به جست وجوی قایق پرداخته اند، گفت: از ایران نیز خواسته شده در این زمینه همکاری کند.

یک مقام دیگر اردنی در وزارت امور خارجه این کشور نیز گفته بود: آخرین ارتباط با این قایق ماهیگیری که روز پنجشنبه گذشته مفقود شد، پس از خروج آن از آب های سرزمینی امارات متحده عربی بوده است.

این مسئول اردنی که به نامش اشاره ای نشده، تأکید کرده بود: شاید این قایق وارد آب های سرزمینی ایران شده باشد.

وی، این قایق را مفقودی اعلام و احتمال ربایش آن در آب های ایران را رد کرده بود.