شركت سايپا 20 درصد از سهام خود را در شركت توليدي موتور ، گيربكس و اكسل سايپا واگذار مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، در جلسه ديروز هيات پذيرش بورس اوراق بهادر تهران قرار شد شركت سايپا از سهامداران عمده شركت توليدي موتور ، گيربكس و اكسل ابتدا حداقل 20 درصد سهام خود را در اين شركت به غير از گروه خود واگذار كند و بار ديگر تقاضاي خود را به همراه صورتهاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال 82 جهت بررسي و تصميم گيري به دبير خانه شوراي بورس ارسال كند.

در اين جلسه همچنين اعضاي هيات پذيرش بورس اوراق بهادر تهران موافقت خود را براي پذيرش شركت آلمراد به صورت مشروط در تابلوي تالار فرعي اعلام كردند.

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