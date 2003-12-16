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۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۱۲

با موافقت هيات پذيرش بورس اوراق بهادر تهران

شركت سايپا 20 درصد از سهام خود را در شركت توليدي موتور ، گيربكس و اكسل سايپا واگذار مي كند

نوزدهمين جلسه هيات پذيرش بورس اوراق بهادر تهران با حضور قائم مقام بانك مركزي و تمام اعضا تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در جلسه ديروز هيات پذيرش بورس اوراق بهادر تهران قرار شد شركت سايپا از سهامداران عمده شركت توليدي موتور ، گيربكس و اكسل ابتدا حداقل 20 درصد سهام خود را در اين شركت به غير از گروه خود واگذار كند و بار ديگر تقاضاي خود را به همراه صورتهاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال 82 جهت بررسي و تصميم گيري به دبير خانه شوراي بورس ارسال كند.
در اين جلسه همچنين اعضاي هيات پذيرش بورس اوراق بهادر تهران موافقت خود را براي پذيرش شركت آلمراد به صورت مشروط در تابلوي تالار فرعي اعلام كردند.
کد مطلب 45028

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