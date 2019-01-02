به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی‌فر عصر امروز با حضور در اردوی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در خانه کشتی تهران گفت: در ابتدا باید از تلاش‌های رسول خادم تشکر کنم که در تمام سال‌هایی که این مسئولیت را بر عهده داشت، با تمام ظرفیت و توان تلاش کرد و برای عزت کشتی ایران زحمت کشید. ما مسیر پرپیچ و خمی را تا المپیک ۲۰۲۰ توکیو در پیش داریم. در جلساتی که با سرپرست فدراسیون کشتی و همچنین محمد بنا و غلامرضا محمدی داشتیم، در این خصوص به صورت کلی و جامع صحبت شده است؛ نقشه راه مشخص است. امکاناتی که باید تا رسیدن به اهدافمان مهیا شود از جمله مسابقات، اردوها و سازوکارهای آماده‌سازی در حد توان مهیا خواهد شد تا کشتی بتواند به نتایج قابل قبولی در المپیک دست یابد.

وی افزود: ما در گذشته نیز در حد توانمان اعتبارات لازم کشتی را از طریق وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تأمین کردیم و بیشترین حمایت‌ها را از این رشته پرافتخار داشته‌ایم.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: نگاه ما به مسابقات پیش‌رو است که امیدواریم بتوانیم در طول این مسیر در ۶ وزن کشتی فرنگی و ۶ وزن کشتی آزاد، صاحب سهمیه کامل المپیک شویم. خوشبختانه ظرفیت این کار در کشتی ما وجود دارد و تنور این رشته مدال‌آور همواره در کشور داغ است.

سلطانی‌فر تصریح کرد: سیاست کلی ما از ابتدا این بوده تا همواره ثبات و آرامش را به ورزش آوریم و در این راه همواره از اختلافات و حاشیه دوری کردیم و سعی شده با همگرایی و هم‌افزایی به ثبات و آرامش برسیم. این موضوع باید در تمام عرصه‌های توسعه کشور از جمله ورزش وجود داشته باشد و خوشبختانه همین موضوع در کشتی نیز وجود دارد. با توجه به ارزیابی‌هایی که ما برای رشته‌های مختلف طی یک سال و نیم قبل برای موفقیت در المپیک انجام دادیم، بسیار به کشتی امیدواریم و چشم انتظار این هستیم تا نتایجی همچون نتایج المپیک لندن در کشتی فرنگی و همچنین نتایج درخشانی در کشتی آزاد به دست آوریم.

وی در خصوص انتخابات مجمع عمومی فدراسیون کشتی اظهار داشت: ثبت‌نام فدراسیون کشتی به همراه چند فدراسیون دیگر در دستور کار قرار دارد اما برخی مشکلات قانونی و برخی اختلاف‌نظرها بین دستگاه‌ها، باعث شده تا کمی تعویق در این خصوص به وجود آید. ما در این مورد از رئیس مجلس نیز استعلام کردیم و شورایی مسئول بررسی این موضوع شد که در خصوص به‌کارگیری بازنشسته‌ها در هیئت‌ها، تعیین تکلیف کنند که منتظر نتایج نهایی هستیم. مطمئناً به محض حل شدن این مشکل، ترتیب برگزاری مجامع فدراسیون‌ها داده خواهد شد.

وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: من در این راستا به سرپرست فدراسیون کشتی و دیگر اهالی آن اعلام کردم به هیچ عنوان نگران ادامه کار نباشند. ما همچون گذشته بیشترین حمایت و پرداخت‌ها را به این رشته خواهیم داشت تا بهترین نتایج را کسب کنیم.