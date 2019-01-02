برگزاری جلسه برای پیگیری منشابوی نامطبوع در استانداری تهران

انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا استانداری تهران در رابطه با پیگیری منشابوی نامطبوع تهران، ورود کرده است؟گفت: در حال حاضر جلسه ای در همین رابطه در حال برگزاری است.

وی افزود: منشا بوی نامطبوع در حال بررسی است.

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران هم از تلاش گشت های ویژه برای شناسایی منشاء بوی نامطبوع در پایتخت خبر داد.

صدرالدین علیپور با بیان اینکه منشاء بوی نامطبوع مشخص نیست، گفت: محیط زیست استان تهران گشت هایی را برای شناسایی این بو به نقاط مختلف اعزام کرده و در حال حاضر ما نیز برای شناسایی منشاء این بو به این گشت ها ملحق شده ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، از عصر امروز بوی نامطبوعی در بخش هایی از استان تهران حس می شود.