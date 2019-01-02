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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۲۶

گزارش خبرنگار مهر از امارات؛

اتفاقی که کی روش را عصبانی کرد/ تاخیر در برگزاری تمرین تیم ملی

اتفاقی که کی روش را عصبانی کرد/ تاخیر در برگزاری تمرین تیم ملی

اولین تمرین تیم ملی ایران در ابوظبی پس از اتفاقات رخ داده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، قرار بود از ساعت ۱۷ به وقت محلی اولین تمرین ملی پوشان در ابوظبی برگزار شود اما به دلیل نرسیدن وسایل تمرین تیم ملی تا مرز تعطیل شدن هم رفت که کارلوس کی روش به شدت از این موضوع عصبی بود و ناراحتی خود را به مسئولان AFC اعلام کرد.

بالاخره با هماهنگی های به عمل آمده قرار است از ساعت ۱۹ به وقت محلی بازیکنان تیم ملی اولین تمرین سبک خود را در ابوظبی آغاز کنند.

کارلوس کی روش که به شدت از این موضوع عصبانی و ناراحت بود با مسئولان تیم ملی کشورمان هم دقایقی در این خصوص صحبت کرد.

کد مطلب 4502819
مهدی مرتضویان

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