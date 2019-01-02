اتفاقی که کی روش را عصبانی کرد/ تاخیر در برگزاری تمرین تیم ملی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، قرار بود از ساعت ۱۷ به وقت محلی اولین تمرین ملی پوشان در ابوظبی برگزار شود اما به دلیل نرسیدن وسایل تمرین تیم ملی تا مرز تعطیل شدن هم رفت که کارلوس کی روش به شدت از این موضوع عصبی بود و ناراحتی خود را به مسئولان AFC اعلام کرد.

بالاخره با هماهنگی های به عمل آمده قرار است از ساعت ۱۹ به وقت محلی بازیکنان تیم ملی اولین تمرین سبک خود را در ابوظبی آغاز کنند.

کارلوس کی روش که به شدت از این موضوع عصبانی و ناراحت بود با مسئولان تیم ملی کشورمان هم دقایقی در این خصوص صحبت کرد.