 احتمالا منشا بوی نامطبوع در تهران، وارونگی هوا است!

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید خدا کرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر اسلامی در کانال شخصی خود در فضای مجازی نوشت: شهروندان عزیز، دقایقی پس از همهگیر شدن بوی نامطبوع در سطح شهر، کمیته سلامت شورای اسلامی شهر تهران تماسها و پیگیریهای خود را برای پیدا کردن منشا این بو آغاز کرد. با تماسها و بررسیهای انجام شده و بنا به اطلاعات واصله از مرکز سنجش الودگی هوای تهران،خبرها حاکی از آن است که آلایندهها به طرز ناگهانی رو به افزایش است و به احتمال زیاد، دلیل این بوی نامطبوع پراکنده در تهران، وارونگی هوا است که سطح آلایندهها را بالابرده و احتمالا منشا بوی نامطبوع هم همین وارونگی هوا باشد.
به اطلاع شهروندان محترم میرسانم در برخی مناطق تهران شاخص آلودگی در حالت اضطرار قرار دارد، به همین دلیل از شهروندان میخواهیم از ترددهای غیرضروری اجتناب کرده و حتیالامکان از وسایل نقلیه همگانی استفاده کنند. اخبار تکیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.
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