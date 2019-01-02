ورود سامانه بارشی به گلستان/احتمال وزش باد شدید و طوفان در دریا

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود سامانه بارشی از ظهر پنجشنبه به گلستان خبر داد و افزود: افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، بارش برف در ارتفاعات، کاهش نسبی دما و طوفانی شدن دریا از جمله پیامدهای ورود این سامانه سرد بارشی است.

وی افزود: در زمان فعالیت این سامانه شاهد وزش باد شدید در برخی از مناطق استان خواهیم بود و سرعت وزش باد در برخی از مناطق ۷۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

داداشی ادامه داد: با توجه به بارش باران آبگرفتگی معابر دور از انتظار نخواهد بود و همچنین به دلیل بارش برف در مناطق کوهستانی احتمال اختلال در تردد جاده ای وجود دارد.

وی با اشاره به مواج شدن دریا افزود: در زمان فعالیت این سامانه سرعت باد نزدیک ساحل ۷۰ کیلومتر بر ساعت و دور از ساحل بیش از ۸۵ کیلومتر بر ساعت پیش بینی می شود، با توجه به این شرایط تمامی فعالان دریایی، صیادان و گردشگران دریایی در این مدت از فعالیت دریایی خودداری می کنند.

مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: فعالیت این سامانه به تدریج از ظهرجمعه کاسته می شود.