رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هیچ یک از منشأهایی که برای بوی نامطبوع احساس شده در تهران اعلام شده را تایید نمی‌کنیم.

صدرالدین علی‌پور افزود: گشت‌هایی که تشکیل شده در حال رسیدگی به موضوع هستند.

وی تصریح کرد: گمانه‌زنی‌های مختلفی در این زمینه انجام شده اما هیچ یک از این گمانه‌زنی‌ها چه آسیب به شبکه آب و فاضلاب و چه نشت پالایشگاهی هنوز تایید نشده است.

شهروندان تهرانی در تماس با خبرنگار مهر از حس شدن بوی نامطبوع در مناطق مختلفی همچون میدان انقلاب، خیابان احمد قصیر، میدان حسن‌آباد و ... خبر داده‌اند. گشتهای آتش‌نشانی تهران در حال بررسی منشا بوی بد در شهر تهران هستند و نیروهای آتش‌نشانی و امدادی در تهران تشکیل جلسه مدیریت بحران داده اند.