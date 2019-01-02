رئیس مرکز مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: هیچ یک از منشأهایی که برای بوی نامطبوع احساس شده در تهران اعلام شده را تایید نمیکنیم.
صدرالدین علیپور افزود: گشتهایی که تشکیل شده در حال رسیدگی به موضوع هستند.
وی تصریح کرد: گمانهزنیهای مختلفی در این زمینه انجام شده اما هیچ یک از این گمانهزنیها چه آسیب به شبکه آب و فاضلاب و چه نشت پالایشگاهی هنوز تایید نشده است.
شهروندان تهرانی در تماس با خبرنگار مهر از حس شدن بوی نامطبوع در مناطق مختلفی همچون میدان انقلاب، خیابان احمد قصیر، میدان حسنآباد و ... خبر دادهاند. گشتهای آتشنشانی تهران در حال بررسی منشا بوی بد در شهر تهران هستند و نیروهای آتشنشانی و امدادی در تهران تشکیل جلسه مدیریت بحران داده اند.
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