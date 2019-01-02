علت استفاده پلیس سودان از گاز اشک آور علیه تظاهرات کنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، احمد بلال عثمان وزیر کشور سودان ضمن کم اهمیت جلوه دادن تظاهرات مردم در این کشور اعلام کرد: آنها گروهی اندک هستند که در خیابانها لاستیک آتش می زنند و هنگامی که پلیس با آنها برخورد می کند به داخل محله های خارطوم فرار می کنند!

وی افزود: پلیس از گازاشک آور برای متفرق کردن تظاهرات کنندگان استفاده کرد و آن هنگامی که گروهی مسلح به مقر پلیس یورش برده و به دنبال آتش زدن مقر بودند. شماری از نیروهای پلیس در حمله تظاهرات کنندگان زخمی شده اند. اجازه حمله به اموال مردم و زیان وارد کردن به آن و سوق دادن کشور به سوی هرج و مرج داده نخواهد شد و این وظیفه پلیس و بر اساس نقش تعریف شده آن در قانون اساسی است.

وزیر کشور سودان در اظهارنظری جالب گفت: پلیس سودان مانند فرانسه و دیگر کشورها خودروهای آبپاش ندارد تا علیه تظاهرات کنندگان استفاده کند و از این رو از گاز اشک آور برای پراکنده کردن تظاهرات کنندگانی که قصد تخریب و سرقت و غارت یا سوزاندن اموال و دارایی های عمومی دارند، استفاده می کند.

احمد عثمان از خرابکارانی خبر داد که در میان تظاهرات کنندگان رخنه کرده و بمب های آتشزا دارند و نیز به افراد مسلحی اشاره کرد که به دادگاه معرفی خواهند شد.