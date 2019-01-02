بیانیه وزارت دفاع سوریه درباره آخرین اوضاع منبج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع سوریه امروز چهارشنبه از خروج ۴۰۰ نفر از نیروهای کُردی از منبج در استان حلب به سوی شرق رود فرات خبر داد.

این چندی پس از اینکه نیروهای دموکراتیک سوریه از خروج از منبج و دعوت از ارتش سوریه برای ورود به آن صورت می گیرد.

در این بیانیه آمده است: در راستای اجرای توافق بازگشت روند عادی به مناطق شمال سوریه از ابتدای ژانویه ۲۰۱۹، گروهی از کردها با ۳۰ خودرو از منبج به سوی ساحل شرقی رود فرات با عبور از منطقه کارا کوزاک(۲۵ کیلومتری شمال شرق منبج) رفتند. بر اساس اطلاعات واصله تاکنون ۴۰۰ نیروی کُردی منبج را ترک کرده اند.