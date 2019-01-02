به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز چهارشنبه با مثبت ارزیابی کردن وعده سران آمریکا و کره شمالی در خصوص ادامه مذاکرات پیرامون حلّ تنش ها در شبه جزیره کره اعلام کرد: چین از تلاش های واشنگتن و پیونگ یانگ برای تداوم رایزنی ها در راستای تقویت و تحکیم اعتماد متقابل در فرایند خلع سلاح استقبال می کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین در این باره ادامه داد: چین از تلاش های طرفین در راستای حل و فصل سیاسی مشکلات در شبه جزیره کره حمایت می کند.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به پیام «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی به مناسبت سال نو میلادی با موضوع تمایل پیونگ یانگ به ادامه مذاکره اعلام کرد که مشتاق دیدار با «اون» است.