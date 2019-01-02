  1. جامعه
  2. محیط زیست
۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۱۷

فرمانداری هم کمیته بوی نامطبوع تشکیل داد

فرمانداری هم کمیته بوی نامطبوع تشکیل داد

معاون فنی عمرانی فرماندار تهران اعلام کرد: فرمانداری تهران نیز کمیته‌ای برای بررسی منشأ بوی نامطبوع تهران تشکیل داده است.

معاون فنی عمرانی فرماندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: فرمانداری تهران کمیته‌ای برای بررسی منشأ بوی نامطبوع تهران تشکیل داده است.

غلامحسین آرام افزود: در حال حاضر نماینده فرمانداری نیز در حال اعزام به کمیته بوی نامطبوعی است که کیومرث کلانتری مدیرکل محیط زیست استان تهران از تشکیل آن خبر داده بود.

وی تاکید کرد: این که اعلام شده منشأ بوی نامطبوع در ایستگاه متروی ملت است مردود شده زیرا این ایستگاه مورد بازرسی قرار گرفت و منشأ بوی نامطبوع نبود.

شهروندان تهرانی در تماس با خبرنگار مهر از حس شدن بوی نامطبوع در مناطق مختلفی همچون میدان انقلاب، خیابان احمد قصیر، میدان حسن‌آباد و ... خبر داده‌اند. گشتهای آتش‌نشانی تهران در حال بررسی منشا بوی بد در شهر تهران هستند و نیروهای آتش‌نشانی و امدادی در تهران تشکیل جلسه مدیریت بحران داده اند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی بوی بد منتشر شده را گوگردی توصیف کرده بودند.

کد مطلب 4502857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها