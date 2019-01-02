فرمانداری هم کمیته بوی نامطبوع تشکیل داد

معاون فنی عمرانی فرماندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: فرمانداری تهران کمیته‌ای برای بررسی منشأ بوی نامطبوع تهران تشکیل داده است.

غلامحسین آرام افزود: در حال حاضر نماینده فرمانداری نیز در حال اعزام به کمیته بوی نامطبوعی است که کیومرث کلانتری مدیرکل محیط زیست استان تهران از تشکیل آن خبر داده بود.

وی تاکید کرد: این که اعلام شده منشأ بوی نامطبوع در ایستگاه متروی ملت است مردود شده زیرا این ایستگاه مورد بازرسی قرار گرفت و منشأ بوی نامطبوع نبود.

شهروندان تهرانی در تماس با خبرنگار مهر از حس شدن بوی نامطبوع در مناطق مختلفی همچون میدان انقلاب، خیابان احمد قصیر، میدان حسن‌آباد و ... خبر داده‌اند. گشتهای آتش‌نشانی تهران در حال بررسی منشا بوی بد در شهر تهران هستند و نیروهای آتش‌نشانی و امدادی در تهران تشکیل جلسه مدیریت بحران داده اند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی بوی بد منتشر شده را گوگردی توصیف کرده بودند.