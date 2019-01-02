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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۲۵

امروز؛

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ازاردوگاه اتباع خارجی بازدید کرد

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ازاردوگاه اتباع خارجی بازدید کرد

کرمان - رئیس واعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس در سفر یک روزه خود به استان کرمان از اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز به منظور بررسی وضعیت امنیتی استان کرمان به ویژه موضوع اتباع خارجی وارد شهر کرمان شدند و در نخستین برنامه خود از اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی واقع در جاده ماهان بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس، مدیرکل امور اتباع خارجی و مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری صورت گرفت؛ اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از بخش های مختلف این اقامت گاه بازدید و از زحمات مسئولان استان کرمان در زمینه اسکان اتباع خارجی تقدیر کردند.

کد مطلب 4502864

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