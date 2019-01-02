رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ازاردوگاه اتباع خارجی بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز به منظور بررسی وضعیت امنیتی استان کرمان به ویژه موضوع اتباع خارجی وارد شهر کرمان شدند و در نخستین برنامه خود از اردوگاه مراقبتی اتباع خارجی واقع در جاده ماهان بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس، مدیرکل امور اتباع خارجی و مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری صورت گرفت؛ اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از بخش های مختلف این اقامت گاه بازدید و از زحمات مسئولان استان کرمان در زمینه اسکان اتباع خارجی تقدیر کردند.