به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری آزاد عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش که در فرمانداری شهرستان انزلی برگزار شد، اظهارکرد: نوآوری و ارائه برنامههای جدید در جهت رشد و ارتقای سطح علمی و آموزشی دانش آموزان لازم و ضرورت است.
وی با اشاره به نقش تاثیرگذار آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده، افزود: اتخاد تصمیم در جلسات شورای آموزش و پرورش باید با توجه به بررسی و پیگیری مطالب و مسائل کلان و تاثیرگذار صورت گرفته و این جلسات باید بازخورد مطلوبی داشته باشد.
فرماندار انزلی در ادامه گفت: رشد و توسعه فرهنگ مهمترین مقوله درکشور است که مبنای آن از خانواده به عنوان رکن اصلی جامعه آغاز می شود.
وی حفظ حرمتها در خانوادهها را امری ضروری دانست و تاکیدکرد: اگر حرمتها در خانوادهها حفظ نشود دیگر نمیتوان انتظاری از فرزندان در جامعه داشت.
حیدری آزاد برلزوم ساماندهی وضعیت سرویس مدارس در بندرانزلی تأکید و اظهارکرد: سرویسهای مدارس شهرستان باید براساس اصول ایمنی خودروها، صلاحیت رانندگان و همچنین نحوه تایید صلاحیت رانندگان بررسی و به شورای آموزش و پرورش گزارش شود.
فرماندار انزلی با اشاره به ضرورت تقویت زیربنای تحصیلی به عنوان تضمین موفقیت دانش آموزان در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، افزود: کلاسهای کنکور یکی از ابزارهای تقویت بار علمی دانش آموزان برای حضور مقتدرانه در کنکور است و باید متولیان برگزاری این کلاسها در آموزشگاهها و همچنین شیوههای آموزشی آنان مورد ارزیابی قرار گیرد.
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