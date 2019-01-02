اجرای طرح برخورد با انشعابات غیرمجاز در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آبفار استان کرمان، مجید جمالی زاده گفت: در سال ۹۶ از مجموع دو هزار و ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز که باید جمع آوری می شد سه هزار و ۷۶۲ انشعاب عملکرد داشتیم که نشان دهنده حرکت جلوتر از برنامه ما بود.

وی افزود: انشعاب غیرمجاز به استفاده غیرمجاز افراد از اشتراک یا استفاده از آب بدون دریافت اشتراک و پرداخت آب بها گفته می شود.

جمالی زاده با بیان اینکه طبق قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و... که در تیرماه ابلاغ شد هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط به شرح موارد مندرج در قانون جریمه می شود .

جمالی زاده تصریح کرد: در سال ۹۷ در شرکت آبفار استان کارگروه اقتصاد مقاومتی و طرح همیاران آب هر دو برخورد جدی با دارندگان انشعاب غیرمجاز را در دستور کار دارند.

وی گفت: برآورد اولیه ما از وجود انشعابات غیرمجاز حدود ۱۵ هزار انشعاب بود این درحالی است که ۲۶۵ هزار اشتراک آب روستایی در سطح استان داریم.

جمالی زاده با تاکید بر اینکه برخورد و حذف انشعابات غیرمجاز به تدریج انجام می شود و هیچ گاه شاید این مسئله به صفر نرسد، تصریح کرد: برنامه ای که ما برای برخورد با ۱۵هزار اشتراک برآورد شده اولیه تعریف کردیم سالانه حذف و جمع آوری سه هزار اشتراک بود که طی پنج سال باید انجام شود که از برنامه جلوتر هستیم.

وی بیان داشت: در سال ۹۷ نیز برنامه جمع آوری سه هزار و ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز تعریف شده است که در هفت ماهه ابتدای سال دو هزار و ۳۶۰ اشتراک غیرمجاز یا انشعاب غیرمجاز شناسایی و حذف یا جمع آوری شد که از این تعداد ۹۸انشعاب تبدیل به مجاز شد و دو هزار و ۲۶۲ انشعاب غیرمجاز قطع شده اند .

معاون نظارت بربهره برداری شرکت آبفار استان کرمان با اشاره به عوامل بازدارنده ای که سبب رفتن مردم به سمت استفاده از انشعاب غیرمجاز می شود، گفت: ازجمله این عوامل بحث اخذ پروانه ساخت و ساز است که در روستاها نیزعلی رغم مشکلات مالی که مردم دارند دهیاری ها مبلغی را برای دریافت پروانه ساخت وساز طلب می کند در نتیجه به دلیل هزینه بالای پروانه فرد پروانه اخذ نکرده و از آنجایی که برای خرید انشعاب باید پروانه ساختمانی ارائه کند لذا اقدام به نصب انشعاب غیر مجاز می کند.

وی بیشترین استفاده کنندگان از انشعابات غیرمجاز را در جنوب استان ذکر کرد وگفت: شاید نیاز است به شکل جدی در حوزه فرهنگ استفاده مجاز از آب در این مناطق بیشتر کار شود و افراد به سمت استفاده قانونی و مجاز از آب پیش بروند.

جمالی زاده بیان کرد: در سال ۹۶ طبق برنامه باید دو هزار و ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز را جمع آوری یا شرایط تبدیل به مجاز را فراهم می کردیم که ۱۵۰درصد دراین حوزه کار شد.

وی ادامه داد: بیش از سه هزار و ۷۶۲ انشعاب غیرمجاز شناسایی شد که از این تعداد ۳۸۲ تبدیل به مجاز و سه هزار و ۳۷۹ انشعاب نیز قطع شدند.

وی از تخفیف و تشویق های شرکت آبفار استان برای دارندگان انشعاب غیرمجاز که داوطلبانه اعلام وضعیت کنند خبرداد و گفت: اگر انشعاب غیرمجازی توسط شرکت آبفار شناسایی شود و به مرحله پرونده سازی قضایی برسد علاوه بر جریمه ای که طبق قانون باید بپردازند خسارتی که به شرکت آبفار استان نیز وارد کرده اند هم باید پرداخت شود اما اگر فردی داوطلبانه مراجعه کند پایین ترین نوع تعرفه برای مجاز کردن انشعاب وی را اختصاص خواهیم داد .

معاون نظارت برشرکت آبفار استان کرمان خواستارهمکاری مردم با این طرح شد و افزود: در آئین نامه اجرایی قانون استفاده کنندگان غیرمجاز از آب آورده شده اگر مورد غیرمجاز در اراضی ملی نباشد و حکم قضایی نیز هنوز مطرح نباشد شرکت می تواند انشعاب موقت سه ساله به فرد بدهد تا در این مدت وضعیت انشعاب خود را تعیین تکلیف کند.

وی گفت: خوشبختانه در راستای اجرای طرح برخورد با انشعابات غیرمجاز درشهرستان های مختلف استان اقدامات خیلی خوبی انجام شده و اغلب شهرستانها از برنامه تعیین شده جلوتر هستند.

جمالی زاده گفت: به عنوان مثال در شهرستان بم برای سال ۹۷ برخورد با ۱۵۷ انشعاب غیرمجاز مصوب شده بود که ۱۵۸انشعاب برخورد شد که ۱۴۲درصد پیشرفت کار را در برمی گیرد.

وی بیان کرد: در شهرستان رودبارجنوب که برخورد با ۲۲۵ انشعاب غیرمجاز مصوبه امسال بوده است که تنها در هفت ماهه ابتدای سال ۲۷۰ برخورد انجام شده که ۱۲۰درصد پیشرفت فیزیکی کار است.

معاون نظارت بربهره برداری شرکت آبفار استان کرمان عنوان کرد: شهرستان های کهنوج و فاریاب و کرمان در رده های بعدی بیشترین پیشرفت در حوزه برخورد با انشعاب های مجاز طی هفت ماهه اول سال هستند که ۸۹ تا ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.