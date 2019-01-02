بوی نامطبوع در تهران کم تر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره بوی نامطبوعی که در مناطق مختلف تهران احساس شده، گفت: از حدود یکساعت پیش از طریق گروههای مردمی و برخی سازمانها به ما اطلاع داده شد در برخی نقاط تهران مانند مرکز و جنوب غرب بوی نامطبوعی احساس شده است.
وی ادامه داد: به دستگاههایی که احتمال میدادیم موضوع به آنها مربوط شود مانند آب و فاضلاب، گاز و آتشنشانی و ... اعلام آماده باش کردیم و از آنها خواستیم بررسی کرده و منشاء بو را شناسایی کنند.
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه هنوز گزارشی مبنی بر منشاء دقیق بود به ما اعلام نشده، تصریح کرد: هیچ جای نگرانی وجود ندارد و خوشبختانه بو کمتر شده و از مردم میخواهیم به اخبار غیر رسمی در این زمینه توجهی نکنند.
صادقی تصریح کرد: منشاء این بو آنطور که گفته شده فاضلاب نبوده و تا منشاء آن مشخص نشود مهار آن نیز امکانپذیر نیست. همانطور که گفتم خوشبختانه از بیمارستانها اخباری مبنی بر مراجعه افراد به دلیل استنشاق این بو ارسال نشده است.
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