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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۴۳

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران:

بوی نامطبوع در تهران کم تر شده است

بوی نامطبوع در تهران کم تر شده است

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران توضیحاتی را در خصوص بوی نامطبوع در تهران ارائه کرد و گفت : بوی نامطبوع در تهران کم تر شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره بوی نامطبوعی که در مناطق مختلف تهران احساس شده، گفت: از حدود یک‌ساعت پیش از طریق گروه‌های مردمی و برخی سازمان‌ها به ما اطلاع داده شد در برخی نقاط تهران مانند مرکز و جنوب غرب بوی نامطبوعی احساس شده است.

وی ادامه داد: به دستگاه‌هایی که احتمال می‌دادیم موضوع به آنها مربوط شود مانند آب و فاضلاب، گاز و آتش‌نشانی و ... اعلام آماده باش کردیم و از آنها خواستیم بررسی کرده و منشاء بو را شناسایی کنند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با بیان اینکه هنوز گزارشی مبنی بر منشاء دقیق بود به ما اعلام نشده، تصریح کرد: هیچ جای نگرانی وجود ندارد و خوشبختانه بو کمتر شده و از مردم می‌خواهیم به اخبار غیر رسمی در این زمینه توجهی نکنند.

صادقی تصریح کرد: منشاء این بو آن‌طور که گفته شده فاضلاب نبوده و تا منشاء آن مشخص نشود مهار آن نیز امکان‌پذیر نیست. همانطور که گفتم خوشبختانه از بیمارستان‌ها اخباری مبنی بر مراجعه افراد به دلیل استنشاق این بو ارسال نشده است.

کد مطلب 4502880
نورا حسینی

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