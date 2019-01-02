به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سالاری عصر امروز چهارشنبه در جلسه ستاد هماهنگی بازسازی مناطق زلزلهزده که در استانداری کرمانشاه برگزار شد به ارائه گزارشی از وضعیت کانکسهای موجود در شهر سرپلذهاب پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر ۶۵۸۹ کانکس و چادر در شهر سرپلذهاب وجود دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه افزود: از این تعداد حدود ۳۹۱۱ کانکس و چادر مازاد بر نیاز خانوارهای زلزله زده در شهر وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: تا کنون ۵۸ هزار و ۹۷۸ واحد تکمیل و تحویل داده شده است و عملا کل واحدهای تعمیری تکمیل شده، اما کانکس ها و چادرها هنوز جمعآوری نشدهاند.
به گفته سالاری، حدود ۱۳۷۹ مالک تخریبی، ۱۲۹۹ مستاجر تخریبی و ۱۳۸۰ مستاجر تعمیری با وجود اینکه خانههایشان تکمیل شده، اما کانکس ها را هم کماکان تحویل ندادهاند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه بیان داشت: تیم بنیاد مسکن با همکاری شهرداری و فرمانداری باید نسبت به جمعآوری و دپوی کانکسها و چادرهای اضافی اقدام کنند.
سالاری یادآور شد: در شهر سرپلذهاب مردم کانکس دارند، ولی ۲۰۲۳ چادر هم وجود دارد که عمده آنها خالی هستند و یا به پارکینگ برای ماشینها تبدیل شده و استفاده مسکونی ندارند؛ لذا باید این چادرها نیز ساماندهی شوند.
وی ادامه داد: تعداد ۶۰۷ کانکس در سطح شهر برای کارگران و بخش صنعتی استفاده میشود که باید این تعداد هم جمعآوری شوند، چرا که اسکلت اکثر خانهها زده شده و میتوانند در همان فضا ساکن شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش اذعان داشت: تا کنون حدود ۸۱ هزار و ۴۸۲ واحد از واحدهای تخریبی و تعمیری بازسازی شدهاند که از این تعداد ۲۲ هزار و ۵۰۰ واحد احداثی و ۵۹ هزار واحد تعمیراتی بوده است.
سالاری با بیان اینکه مابقی واحدها نیز پیشرفت چشمگیری در ساخت و ساز دارند، گفت: بر این اساس بنیاد مسکن تا ۱۵ روز آینده تمام پروندههایی که اعتراض بر روی آنها بوده یا خواستار ارزیابی مجدد آنها بودند تعیین تکلیف کند تا بر اساس برنامهریزی کلیات بازسازی روستایی و فرصتی که برای بازسازی ایجاد شده تا پایان امسال کار آنها نجام شود.
وی از تامین مصالح برای تسریع در بازسازی خبر داد و گفت: در حال حاضر در انبارها ۲۵ هزار تن آهنآلات وجود دارد که با قیمت سال قبل به متقاضیان تحویل داده میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه ادامه داد: در این راستا به هر واحد مسکونی در حال ساخت ۵ تن آهنآلات داده میشود.
سالاری افزود: بازسازی مدارس هم روند خوبی را طی میکند و در این زمینه از کمک خیرین استفاده شده و تعدادی از مدارسی را که تخریب هم نشده بودند بازسازی و مقاوم سازی شدند.
وی بیان داشت: تعدادی از مدارسی که قبل از زلزله نیز در کانکس دایر بودند اکنون نیز به دلیل اینکه تعداد دانش آموزان به حد نصاب نرسیدهاند در کانکس تشکیل میشود.
سالاری گفت: در دو مورد از مدارس نیز که به کمک خیرین در حال ساخت بود به دلیل مسائل اقتصادی و شرایطی که پیمانکاران داشتند تاخیر به وجود آمد که بر اساس آمار این دو مدرسه نیز تا نوروز تکمیل خواهند شد.
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