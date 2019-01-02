به گزارش خبرنگار مهر دیدار های هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر والیبال امروز چهارشنبه با برگزاری شش دیدار پیگیری شد.

در حساس ترین بازی هفته دو تیم پیام مشهد و خاتم اردکان به میزبانی مشهدی ها رو در روی هم قرار گرفتند و در نهایت در حالی که پس از وقفه های پی در پی در بازی به دلیل اعتراض داوری در نهایت در ست پنجم رقابت در حالی که پیام مشهد با نتیجه ۱۱ بر ۹ پیش بود بازیکنان خاتم از زمین مسابقه خارج شدند و این دیدار از سوی ناظرات بازی نیمه تمام اعلام شد.

قرار است پس از بررسی گزارش ناظران بازی، رای قطعی درباره این بازی اعلام شود.

در دیگر بازی هفته تیم صدرنشین شهرداری ورامین موفق شد با پیروزی مقابل شهرداری تبریز سیزدهمین برد خود را در رقابت ها کسب کند و با مجموع ۳۹ امتیاز همچنان در صدر جدول رده بندی باقی بماند.

تیم رده دومی پیکان تهران نیز موفق شد با نتیجه ۳ بر یک فولاد سیرجان را شکست دهد و با دوازده پیروزی بر ۳۶ امتیاز جایگاهش را در رده دوم جدول رده بندی حفظ کند.

نتایج دیدارهای هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر والیبال:

* پیام خراسان- خاتم اردکان (نیمه تمام)

* شهرداری گنبد ۳ – عقاب نهاجا ۲

* سایپای تهران ۳- درنای ارومیه ۱

* فولاد سیرجان ایرانیان ۱- پیکان تهران ۳

* کاله مازندران ۳ - شهروند اراک صفر

شهرداری تبریز ۱- شهرداری ورامین ۳

جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر والیبال در پایان هفته شانزدهم

۱- شهرداری ورامین - ۱۳ پیروزی - ۳۹ امتیاز

۲- پیکان تهران - ۱۲ پیروزی - ۳۶ امتیاز

۳- خاتم اردکان - ۱۰ پیروزی – ۲۹ امتیاز

۴- شهردار گنبد- ۹ پیروزی – ۲۶ امتیاز

۵- پیام مشهد - ۹ پیروزی – ۲۳ امتیاز

۶- سایپای تهران- ۸ پیروزی - ۲۶ امتیاز

۷- فولاد سیرجان- ۸ پیروزی - ۲۵ امتیاز

۸- کاله مازندران- ۸ پیروزی – ۲۳ امتیاز

۹- شهروند اراک- ۷ پیروزی – ۲۰ امتیاز

۱۰- شهرداری تبریز - ۵ پیروزی - ۱۵ امتیاز

۱۱- شهرداری ارومیه - ۳پیروزی- ۱۱ امتیاز

۱۲- عقاب نهاجا - ۳ پیروزی - ۹ امتیاز

۱۳- درنای ارومیه - بدون پیروزی- ۳ امتیاز