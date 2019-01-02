اقدامات کارگروه اقتصاد مقاومتی مجتمع مس سرچشمه تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه، محسن ارسلان با اشاره به اینکه شرکت مس از بدو تاسیس در حوزه مسئولیت های اجتماعی رسالت های خود را انجام داده است، اظهار کرد: قبل از اینکه استاندار وقت کرمان بحث معین های اقتصادی را در استان شکل داده و مس منطقه کرمان را به عنوان معین منطقه شش استان کرمان شامل شهرهای رفسنجان، انار، شهربابک و بخش پاریز معرفی کند از دیرباز این رسالت را مدیران ارشد مس دنبال می کردند و مسئولیت های اجتماعی شرکت را در استان و به ویژه در شهرستان‌های همجوار کارخانه به عهده داشتند.

وی گفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری و خط مشی گیری از سیاست های اقتصاد مقاومتی تبیینی ایشان و با سرلوحه قراردادن رسالت توانمندسازی منطقه و ارتقای خوداتکایی که منتج از برنامه های مصوب هیئت مدیره مس بود، هدف گذاری عالیه این ستاد مشخص شد.

ارسلان ادامه داد: در راستای تحقق اهداف ستاد و با تأکید مدیریت مجتمع مس سرچشمه در شهریور ماه سال ۱۳۹۷، اولین نمایشگاه توانمندی ها و نیازمندی های صنعت مس را در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان برگزار کردیم. این اقدام مسیر سرمایه گذاران منطقه و صاحبان اندیشه شد.

دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی مجتمع مس سرچشمه افزود: در این نمایشگاه ضمن تبیین نیازمندی ها، دستورالعمل های سرمایه گذاری معرفی شد ضمن اینکه در پنل های تخصصی با حضور صنعتگران و کارشناسان در بخش های مختلف این موارد مورد مباحثه و تحلیل و حتی تصحیح قرار گرفت.

ارسلان گفت: پس از نمایشگاه، کارگروه کمیته راهبردی ارتباط با صنعت تشکیل شد که در آن مدیریت و معاونان مجتمع مس و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت رفسنجان و کارشناسان ذیربط حضور دارند در این کمیته سیاست های راهبردی برای تسهیل و تسریع فرآیند تامین نیازهای مس تدوین شد.

دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی مجتمع مس سرچشمه عنوان کرد: آموزش و رشد سطح دانش صنعتگران منطقه از برنامه ریزی های ما پیش از برگزاری نمایشگاه توانمندسازی بود. در همین رابطه نیازسنجی آموزشی در بین تخصص های مورد نظر در منطقه صورت پذیرفت و با سرمشق گیری از خروجی این نیازسنجی کارگاه‌ها و سمینارهای متعددی در زمینه الزامات تولید صنعتی، علمی اقتصادی برگزار شد.

ارسلان به برگزاری نشست هایی با شوراهای اسلامی، دهیاران، بخشداران و فرمانداران رفسنجان و انار اشاره و عنوان کرد: این موضوع منجر به این قضیه شد که زمینه های سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و راه اندازی کسب و کارهای کوچک در شهرها و روستاهای منطقه شناسایی شده و بر اساس اولویت ها به سرمایه گذاران و بانک های عامل جهت راه اندازی معرفی شوند.

دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی مجتمع مس سرچشمه گفت: اقدام دیگری که با همکاری معاونت طرح و توسعه مجتمع مس سرچشمه صورت گرفت راه اندازی مرکز شتاب دهنده صنعتی و معدنی در رفسنجان بود تا علاوه بر خدماتی که به خود مجموعه مس به عنوان یک تسهیل‌گر صنعت می تواند ارائه دهد، از شرکت‌های دانش بنیان، مراکز رشد و فناوری و شرکت‌هایی که به عنوان نیازمندی‌های توسعه و خدمات شهری مورد نیاز شهرداری هستند حمایت کند، خوشبختانه این مرکز شتاب دهنده مورد استقبال شرکت‌های دانش بنیان و جوامع شهری قرار گرفته و امیدواریم تا شش ماه آینده‌، خروجی خوبی داشته باشد.

ارسلان با اشاره به برگزاری نشست هایی به طور مرتب با مسئولان و سرمایه گذاران و متولیان کسب و کار رفسنجان و انار و بخش پاریز، گفت: ارتباطاتی با انجمن توسعه فرهنگ کارآفرینی و تمامی متولیان امر آموزش برقرار کردیم تا بتوانیم در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود به عنوان معین اقتصادی منطقه شش آتیه خوبی را برای توسعه صنعتی، فرهنگی و اجتماعی در استان داشته باشیم.