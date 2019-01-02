به گزارش خبرگزاری مهر، صدوشصت‌وششمین شماره‌ی نشریه‌ی خط حزب‌الله با عنوان «الگوی زن مسلمان ایرانی» منتشر شد.

سخن هفته‌ این شماره به این موضوع اختصاص دارد که چرا غربی‌ها مخالف حجاب زنان هستند؟ آیا زن، در "متن" رخدادهای اجتماعی سیاسی جامعه قرار دارد یا در "حاشیه"ی آن؟ آیا زن به تعبیر برخی از نویسندگان غربی "جنس دوم" است یا نه یک موجود با کرامت و "کنشگر محوری" در تحولات اجتماع؟ کدام "الگو" توانسته است زن را به متن رخدادها و تحولات بکشاند؟ در بخشی از این متن چنین می‌خوانیم: سال‌ها پیش، ریول گرکت، فرمانده‌ی سازمان جاسوسی سیا در ایران، در پاسخ به این سؤال که "به نظر شما نیرومندترین قشری که از زمان انقلاب توانسته در ایران سر برآورد کدام قشر است؟ " جواب داد: سؤال ساده‌ای است: زنان. آنان قشر بسیار پر جنب و جوش، بسیار نیرومند و بسیار پرنفوذ در جامعه‌ی ایران هستند. زنان در واقع برپادارنده‌ی یکی از دو شعار اصلی انقلاب اسلامی هستند، آنها پاسداران چادرند... چادر نمادی است که وجود انقلاب را در سر هر چهارراه و خیابانی به نمایش می‌گذارد، با چادر می‌توان این احساس را پدید آورد که انقلاب اسلامی هنوز زنده و جاری است. "



برخی از افراد، با دیدن برخی کاستی‌ها، موانع، نواقص و معایب، ناامید شده و از ادامه‌ی حرکت بازمی‌ایستند. رهبر انقلاب اما برخلاف این تحلیل، همواره سخن از «آینده‌ی روشن» گفته و نوید آن را به همه، مخصوصا جوانان داده‌اند. اما این تحلیل و نوید، مبتنی بر یک دستگاه محاسباتی منطقی و واقعی است، نه صرفا یک آرزوی ایده‌آل‌گرایانه. اما چه منطق و واقعیت‌هایی این امیدواری به آینده روشن را پشتیبانی می‌کند؟ در گزارش این هفته خط حزب الله با عنوان «منطق امید به آینده روشن» به این سؤال مهم پرداخته شده است.



سایر بخش‌های نشریه که خواندن آنها هم توصیه می‌شود بدین شرح است:

ایران: رتبه اول رشد شاخص توسعه انسانی درجهان (چهل سالگی)

جوان‌ها برای تقویت اقتصاد کشور تلاش کنند (حزب الله این است)

می‌گفتند با چادر نمی‌شود که یک زن، دانشمند شود! (بازخوانی تاریخی)

حدود و خطوط قرمزِ ما در جنبش عدالتخواهی چیست؟ (پرسش و پاسخ)

هر ندایی بر خلاف نهضت اسلامی بلند شود به نفع اجانب است (کلام امام)

سرنوشت همیشگی جبهه باطل (شرح حدیث)

اگر واقعیت‌ها را ندیده بگیریم در قضاوت اشتباه خواهیم کرد (روش تحلیل سیاسی)

دشوارترین کار هر حکومت تأمین عدالت در جامعه است (نهج البلاغه)

قهرمان نیروی هوایی (عکسنوشت)

نقطه دعوای غرب با اسلام بر سر خانواده است (خانواده ایرانی)

طبق رسم هفتگی خط حزب‌الله شماره ۱۶۶ هفته‌نامه نیز به روح بلند شهید سید محمدحسین علم‌الهدی تقدیم می‌شود.

نسخه‌ی PDF نشریه در سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ جهت مطالعه و A۳ برای چاپ و تکثیر روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR قرار گرفته و عموم امت حزب‌الله می‌توانند آن را چاپ و در محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های بسیج توزیع کنند.