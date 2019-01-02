صادرات صنعتی استان اردبیل به ۳۲ میلیون دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عاملی عصر چهارشنبه در ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی استان اردبیل تصریح کرد: با وجود تمامی تنگناهای اقتصادی بخش صنعت استان اردبیل سیر صعودی و رو به رشد خود را طی کرده است.

وی افزود: بررسی آخرین آمار و شواهد در حوزه صادرات صنعتی از کسب جایگاه مطلوب این استان در مقایسه با سایر استان‌های کشور خبر می‌دهد.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان یادآور شد: با وجود آمار بیکاری و کمبود درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی در استان توجه به صنعت به عنوان محوری‌ترین برنامه های رونق اقتصادی تلقی می‌شود و بدین منظور باید از تمامی ابزارها برای ارتقای کیفی سطح اقتصادی و صنعتی استان حمایت شود.

عاملی بر نقش مهم بانک‌ها در حمایت از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی تاکید کرد و افزود: با وجود اینکه سرمایه‌گذاری‌های دولتی پیش از این در بخش مذکور از وضعیت چندان مناسبی برخوردار نبود اما با حمایت‌های اخیر در حوزه صنعت از مسیر رو به رشدی برخوردار هستیم.

وی اضافه کرد: تامین سرمایه ثابت برای سرمایه‌گذاران زمینه دلگرمی آنان برای افزایش بهره‌وری و میزان تولیدات را فراهم می‌کند تا از ظرفیت موجود کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی به بهترین شکل استفاده شود.