دیدارلاریجانی با وزرای راه، اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (چهارشنبه، ۱۲ دی ماه) به طور جداگانه با محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار اسلامی وزیر راه و شهرسازی توضیحاتی را در رابطه با اقدامات این وزارتخانه در سال جاری و برنامه های پیش رو در سال ۹۸ ارائه کرد.

لاریجانی در دیدار با محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ با تاکید بر افزایش نقش بخش خصوصی تاکید نمود و توجه به موضوع مسکن پراهمیت دانست و قول داد که در بودجه سال ۹۸ رفع مشکلات این بخش مدنظر مجلس قرار گیرد.

همچنین دژپسند و شریعتمداری، وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون کار و رفاه اجتماعی در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی گزارشی از آخرین وضعیت فعالیت های وزارتخانه های مذکور ارائه کردند.