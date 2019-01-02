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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۰۸

عصر امروز صورت گرفت؛

دیدارلاریجانی با وزرای راه، اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه

دیدارلاریجانی با وزرای راه، اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه

رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز به طور جداگانه با وزرای راه و شهرسازی، اقتصادی و دارایی و تعاون کار و رفاه اجتماعی دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (چهارشنبه، ۱۲ دی ماه) به طور جداگانه با محمد اسلامی،  وزیر راه و شهرسازی، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار اسلامی وزیر راه و شهرسازی توضیحاتی را در رابطه با اقدامات این وزارتخانه در سال جاری و برنامه های پیش رو در سال ۹۸ ارائه کرد.

لاریجانی در دیدار با محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در پاسخ  با تاکید بر افزایش نقش بخش خصوصی تاکید نمود و توجه به موضوع مسکن پراهمیت دانست و قول داد که در بودجه سال ۹۸ رفع مشکلات این بخش مدنظر مجلس قرار گیرد.

همچنین دژپسند و شریعتمداری، وزرای امور اقتصادی و دارایی و تعاون کار و رفاه اجتماعی در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی گزارشی از آخرین وضعیت فعالیت های وزارتخانه های مذکور ارائه کردند.

کد مطلب 4502890

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