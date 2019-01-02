ماکرون: اولویت پاریس در سوریه مبارزه با تروریسم است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ ریاست جمهوری فرانسه «الیزه» امروز چهارشنبه پیرامون رایزنی تلفنی رؤسای جمهوری فرانسه و روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در این رایزنی تأکید کرد که اولویت پاریس در سوریه مبارزه با تروریسم است.

در بیانیه کاخ الیزه بدون اشاره به کمک های پیدا و پنهان غرب در تقابل با دولت سوریه در امر مبارزه با تروریست های چندملیتی در این خصوص آمده است: هدف پاریس از این مبارزه ریشه کنی داعش و مقابله با امکان احیای مجدد تروریسم در منطقه است.

بیانیه مذکور می افزاید: این مبارزه هنوز به پایان نرسیده و در عرصه زمین درچارچوب ائتلاف بین المللی (به اصطلاح مبارزه با داعش) ادامه دارد.

این درحالیست که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه ساعاتی پیش در یک گفتگوی تلفنی در مورد مسئله سوریه گفتگو کردند.