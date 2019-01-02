محمد کرم درآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون کسی به دلیل بوی نامطبوع تهران به اورژانس مراجعه نکرده است.
وی گفت: اورژانس تهران آمادگی دارد تا در صورت مراجعه شهروندان به آن ها خدمات ارائه دهد.
تهران- مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت: کسی برای بوی نامطبوع تهران به اورژانس مراجعه نکرده است.
محمد کرم درآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون کسی به دلیل بوی نامطبوع تهران به اورژانس مراجعه نکرده است.
وی گفت: اورژانس تهران آمادگی دارد تا در صورت مراجعه شهروندان به آن ها خدمات ارائه دهد.
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