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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۱۴

مدیر روابط عمومی اورژانس تهران:

کسی برای بوی نامطبوع تهران به اورژانس مراجعه نکرده است

کسی برای بوی نامطبوع تهران به اورژانس مراجعه نکرده است

تهران- مدیر روابط عمومی اورژانس تهران گفت: کسی برای بوی نامطبوع تهران به اورژانس مراجعه نکرده است.

محمد کرم درآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون کسی به دلیل بوی نامطبوع تهران به اورژانس مراجعه نکرده است.

وی گفت: اورژانس تهران آمادگی دارد تا در صورت مراجعه شهروندان به آن ها خدمات ارائه دهد. 

کد مطلب 4502893

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