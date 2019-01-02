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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۵۶

۳ فوتبالیست آذربایجان شرقی به تیم ملی جوانان دعوت شدند

۳ فوتبالیست آذربایجان شرقی به تیم ملی جوانان دعوت شدند

تبریز – ۳ ملی پوش استان آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی فوتبال جوانان کشور دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی فوتبال جوانان ایران، اسامی ۵۲ بازیکن را جهت حضور در نخستین اردوی آماده سازی این تیم اعلام کرد.

سیروس پورموسوی، از استان آذربایجان شرقی، مهدی سیدی بارنجی و بهزاد سلامی و سینا عبداللهی را به این اردو دعوت کرده است.

اردوی تیم ملی جوانان ایران با حضور ۵۲ بازیکن در دو گروه ۲۶ نفره از ۱۴ دی ماه در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز می ‌شود.

گفتنی است، پورموسوی امروز به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان انتخاب شد و تنها چند ساعت بعد از آن، وی اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی جوانان را اعلام کرد.

کد مطلب 4502895

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