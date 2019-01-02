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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۴۶

تلفات سیل و رانش‌زمین در فیلیپین به ۸۵ نفر رسید/۱۶ نفرمفقود هستند

تلفات سیل و رانش‌زمین در فیلیپین به ۸۵ نفر رسید/۱۶ نفرمفقود هستند

بر اثر وقوع سیل و رانش‌زمین در فیلیپین تا کنون ۸۵ نفر جان خود را از دست داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، تلفات ناشی از سیل و رانش‌زمین در کشور فیلیپین تا کنون به ۸۵ کشته رسیده است.

مقامات سازمان مدیریت بحران در این کشور با اعلام این خبر تأکید کردند که احتمال افزایش قربانیان نیز با توجه به شرایط جاری وجود دارد.

بر  اساس این گزارش، تا کنون ۱۶ نفر نیز بر اثر این حادثه مفقود هستند.

این در حالی است که حدود ۴۵ هزار و ۳۰۰ خانواده نیز تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته اند.

گفتنی است سالیانه بیش از ۲۰ طوفان سنگین فیلیپین را درمی‌نوردد که خسارات جانی و مالی بسیاری برجای می‌گذارد.

کد مطلب 4502900

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