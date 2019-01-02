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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۲۲:۵۸

سوغات شیرین ورامینی ها از تبریز؛

بلندقامتان تبریزی از پس صدرنشین لیگ برنیامدند

بلندقامتان تبریزی از پس صدرنشین لیگ برنیامدند

تبریز - تیم والیبال شهرداری تبریز در مصاف با صدرنشین لیگ برتر شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های همنام شهرداری تبریز و شهرداری ورامین، در هفته شانزدهم لیگ برتر والیبال، عصر امروز در سالن پورشریفی تبریز به مصاف هم رفتند و این بازی با نتیجه ۳ بر یک با برتری تیم میهمان به پایان رسید.

شهرداری تبریز ست اول این دیدار را پیروز شده بود اما شهرداری ورامین در سه ست پیاپی بر میزبان خود غلبه کرد و ۳ امتیاز شیرین از تبریز سوغات برد.

تیم شهرداری ورامین در جدول رده بندی لیگ برتر والیبال صدرنشین است و تیم شهرداری تبریز هم با این شکست خانگی، همچنان در رده پنجم باقی ماند.

کد مطلب 4502901

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