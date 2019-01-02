به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تاجمهر عصر چهارشنبه در نشست با روسای انجمن و کمیتههای هیئت ورزشهای همگانی استان اردبیل تصریح کرد: وزارت ورزش و فدراسیون ورزشهای همگانی از هر گونه برنامه نوینی که زمینه حضور گسترده مردم در میادین ورزشی را فراهم نماید، استقبال میکنند.
وی افزود: از سوی انجمنهای مختلف ورزشی در تدوین فعالیتهای ماهیانه به برنامه محوری و مستند بودن فعالیتها تاکید شده و میبایست از ارائه برنامههای شفاهی یا غیرمستند که غیرعملیاتی بوده و یا نیازمند اعتبارات بالایی است، جلوگیری به عمل آید.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان یادآور شد: به دلیل اینکه بسیاری از انجمنها و کمیتههای محبوب ورزشی زیرنظر فدراسیون ورزشهای همگانی قرار دارند باید تمامی مربیان و مدیران این هیئت از مهارتهای مدیریتی و علمی لازم متناسب با رشته ورزشی خود برخوردار بوده و تلاش مضاعفی را برای به بار نشستن برنامههای درنظر گرفته شده نشان دهند.
تاجمهر تصریح کرد: طبق برنامهریزیهای انجام پذیرفته و با مشارکت هیئت ورزشهای همگانی استان اردبیل ظرف روزهای آتی کارگاه سطح بندی رشته «پیلاتس» ویژه بانوان و آقایان برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: توجه به ارتقای دانش مربیان رشتههای مرتبط با هیئت ورزشهای همگانی در اولویت برنامههای این مجموعه قرار گرفته که با فراخور زمانی و طبق تقویم سالیانه اجرایی میشود.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان توضیح داد: به منظور توجه به دانشافزایی جوانان علاقه مند به رشتههای مرتبط با آمادگی جسمانی طی هفته گذشته کلاس مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی با حضور ۲۸ نفر از علاقهمندان برگزار شد.
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