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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۳۸

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی اردبیل:

۵۰ درصد اردبیلی‌ها تا سال ۱۴۰۰ با ورزش آشتی می‌کنند

۵۰ درصد اردبیلی‌ها تا سال ۱۴۰۰ با ورزش آشتی می‌کنند

اردبیل - رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان اردبیل گفت: با کیفی سازی برنامه‌ها درصدد افزایش ۵۰ درصدی گرایش مردم به سمت و سوی ورزش همگانی تا سال ۱۴۰۰ هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تاج‌مهر عصر چهارشنبه در نشست با روسای انجمن و کمیته‌های هیئت ورزش‌های همگانی استان اردبیل تصریح کرد: وزارت ورزش و فدراسیون ورزش‌های همگانی از هر گونه برنامه‌ نوینی که زمینه حضور گسترده مردم در میادین ورزشی را فراهم نماید، استقبال می‌کنند.

وی افزود: از سوی انجمن‌های مختلف ورزشی در تدوین فعالیت‌های ماهیانه به برنامه محوری و مستند بودن فعالیت‌ها تاکید شده و می‌بایست از ارائه برنامه‌های شفاهی یا غیرمستند که غیرعملیاتی بوده و یا نیازمند اعتبارات بالایی است، جلوگیری به عمل آید.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان یادآور شد: به دلیل اینکه بسیاری از انجمن‌ها و کمیته‌های محبوب ورزشی زیرنظر فدراسیون ورزش‌های همگانی قرار دارند باید تمامی مربیان و مدیران این هیئت از مهارت‌های مدیریتی و علمی لازم متناسب با رشته ورزشی خود برخوردار بوده و تلاش مضاعفی را برای به بار نشستن برنامه‌های درنظر گرفته شده نشان دهند.

تاج‌مهر تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام پذیرفته و با مشارکت هیئت ورزشهای همگانی استان اردبیل ظرف روزهای آتی کارگاه سطح بندی رشته «پیلاتس» ویژه بانوان و آقایان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: توجه به ارتقای دانش مربیان رشته‌های مرتبط با هیئت ورزش‌های همگانی در اولویت برنامه‌های این مجموعه قرار گرفته که با فراخور زمانی و طبق تقویم سالیانه اجرایی می‌شود.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان توضیح داد: به منظور توجه به دانش‌افزایی جوانان علاقه مند به رشته‌های مرتبط با آمادگی جسمانی طی هفته گذشته کلاس مربیگری درجه سه آمادگی جسمانی با حضور ۲۸ نفر از علاقه‌مندان برگزار شد.

کد مطلب 4502904
محمد میرزایی ناطق

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