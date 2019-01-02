ارزش یک طلبه به القاب و عناوین نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از طلاب قم و تهران که در دفتر امام جمعه مشهد برگزار شد اظهار کرد:علم، سواد و موقعیت اجتماعی برای یک طلبه در صورتی موثر است که بتواند در خدمت امام عصر(عج) قرار گیرد.

وی افزود:مبنای فعالیت یک طلبه و روحانی باید نوکری امام زمان(عج) باشد و هیچ مقام و موقعیتی نباید برای این فرد جلوه‌گر باشد که اگر اینگونه نباشد جز ضرر و بدبختی هیچ چیزی در پی نخواهد داشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اگر کسی برای به دست آوردن پست و مقام و کسب درآمد وارد عرصه طلبگی شود جز ضرر و زیان چیزی نخواهد دید زیرا راهی که انتخاب شده اشتباه است.

علم الهدی گفت: امروز دشمنان با هم متحد شده‌اند تا اجازه ندهند حکومت حضرت مهدی(عج) محقق شوند و کسانی در جبهه حق هستند که در جنگ نرم و سخت مقابل دشمن بیاستد.

وی تاکید کرد: ارزش یک طلبه و روحانی به القاب و عناوین نیست بلکه در نوکری برای امام زمان(عج)بوده و درس هایی که طلاب می خوانند باید برای نوکری و خدمت بهتر به امام عصر(عج) باشد.