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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۲۲

وزیر انرژی رژیم صهیونیستی با «سیسی» دیدار می‌کند

وزیر انرژی رژیم صهیونیستی با «سیسی» دیدار می‌کند

وزیر انرژی رژیم صهیونیستی در ماه فوریه سال جاری با رئیس جمهوری مصر دیدار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «یوال اشتاینیتز» (Yuval Steinitz) یک مقام آگاه اعلام کرد که وزیر انرژی رژیم صهیونیستی قرار است در ماه فوریه سال جدید میلادی و در حاشیه کنفرانسی با «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر دیدار کند.

بر اساس اعلام این رسانه، کنفرانس مذکور بین روزهای ۱۱ تا ۱۳ فوریه در قاهره برگزار می‌ شود و انتظار می‌ رود که «یوال اشتاینیتز» با وزیر برق مصر نیز دیدار داشته باشد.

این در حالیست که «بنیامین نتانیاهو» نخست‌ وزیر رژیم صهیونیستی سال گذشته میلادی در قاهره با رئیس جمهوری مصر دیدار کرده بود.

کد مطلب 4502909

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