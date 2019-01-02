فعالیت گشت های ویژه ای محیط زیستی در مناطق ۲۲ گانه تهران

صدرالدین علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پس از تایید انتشار بویی نامطبوع در سطح شهر تهران پیرو دستور شهردار، اکیپ های گشتی های محیط زیستی و آتش نشانی فعال شد، گفت: این گشت ها تمامی مناطق ۲۲ گانه تهران را مورد نظارت و بازبینی قرار دادند و تاکنون هیچ کانونی که نشان دهد منشاء این بود بر روی سطح زمین است گزارش نداده اند.

او ادامه داد: برای آنکه منشاء این بو نامطبوع مشخص شود همین نظارت و گشت زنی باید توسط سازمان ها و نهادهای مرتبط دیگر مانند آب و فاضلاب و گاز فعال شود و عوامل احتمالی مشخص و گشت های خاص برای شناسایی کانون به این بو نامطبوع فعال شود تا بتوان در خصوص منشاء زیرزمینی این بو نیز اظهارنظر قطعی کرد.

وی گفت: در حال حاضر همچنان بوی نامطبوع پایتخت منشاء یابی نشده است.