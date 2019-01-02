به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه در پیامی توئیتری به حمله لفظی نامزد حزب جمهوریخواه آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ پاسخ داد.

رئیس جمهوری آمریکا در این باره نوشت: آیا او (میت رامنی) دیوانه است؟ امیدوارم که چنین نباشد. ترجیح این است که «میت» بر امنیت مرزی و برخی از سایر اموری متمرکز شود که می تواند بیشتر مفید باشد.

ترامپ در ادامه افزود: من پیروزی بزرگی را به دست آوردم؛ اما او نشد. او باید برای همه جمهوریخواهان خوشحال باشد. عضو تیم باش و پیروز شو!

این در حالیست که سناتور «میت رامنی» در انتقاد از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، وی را فاقد شخصیت لازم برای ریاست جمهوری آمریکا دانسته بود.

رامنی در یادداشتی که در روزنامه واشنگتن پست منتشر کرد نوشت: با مردمی که چند دسته، عصبانی و ترسناک شده اند رئیس جمهور باید از شخصیت بالایی برخوردار باشد.

رامنی همچنین رئیس جمهوری این کشور را به ایجاد واهمه در جهان محکوم کرد و در مطلب خود نوشت: انتصاب‌ افراد کم‌تجربه به مناسب ارشد،‌ ترک متحدانی که در کنار ما می‌جنگند،‌ و ادعای بی‌فکرانه رئیس جمهور مبنی بر اینکه آمریکا مدتها در امور جهان «پپه» بوده است، همه و همه ریاست جمهوری او را نازل نشان می‌دهد.

وی افزود: گفتار و رفتار ترامپ در جهان واهمه ایجاد کرده است.

میت رامنی پیشتر و در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ نیز انتقادات تندی را از ترامپ کرده و با معرفی وی به عنوان نامزد اصلی جمهوریخواهان برای انتخابات ریاست جمهوری مخالف بود.

اما انتقاد جدید رامنی از ترامپ با واکنش «دیوید پارسکال» مدیر انتخاباتی ترامپ مواجه شد بطوریکه وی با انتشار پیامی در توئیتر نوشت: رامنی توانایی نجات ملت را نداشت اما ترامپ ملت را حفظ کرده است.

انتقاد رامنی به عنوان یکی از چهره های شناخته شده حزب جمهوریخواه در سنا، از ترامپ در حالی انجام می شود که قرار است فردا کنگره جدید آمریکا آغاز به کار کند و ترامپ همچنان در خصوص بودجه با مجلس نمایندگان و سنا مشکل دارد.