به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، آمارها نشان میدهد شهرک سازی صهیونیستها از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
براساس آماری که از سوی گروه حامی حقوق فلسطینیها موسوم به «صلح اکنون» ارائه شده، رژیم صهیونیستی همزمان با روی کارآمدن ترامپ با جسارت بیشتری اقدام به ساخت شهرکهای صهیونیستی در مناطق اشغالی کرده و حجم این ساخت و سازها در سال ۲۰۱۸ حداقل ۱.۵ برابر سالهای گذشته بوده است.
این درحالی است که پیش از این تلآویو بدلیل مخالفت جهانی، بصورت محافظهکارانه و با نگرانی بیشتری اقدام به شهرکسازی غیرقانونی در مناطق اشغالی فلسطین میکرد، اما با حمایت ترامپ از سیاستهای رژیم صهیونیستی، شهرکسازیها نیز که با مخالفت سازمان ملل و کشورهای اروپایی است با سرعت بیشتری ادامه یافته است.
براساس برخی آمارها جمعیت ساکنان در شهرکهای غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رود اردن به حدود ۶۰۰ هزار نفر میرسد و این روند با تداوم ساخت این شهرکها همچنان افزایش مییابد.
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