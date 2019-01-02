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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۰۱

با حکم روحانی؛

حجت الاسلام عاملی به عنوان دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شد

حجت الاسلام عاملی به عنوان دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب شد

رئیس جمهور در حکمی حجت الاسلام سید سعیدرضا عاملی را برای مدت چهار سال به عنوان «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در حکمی حجت الاسلام سید سعیدرضا عاملی را برای مدت چهار سال به عنوان «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» منصوب کرد.

متن حکم حجت الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید سعیدرضا عاملی

با توجه به مصوبه جلسه مورخ 97/10/11 شورایعالی انقلاب فرهنگی و تایید مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، به موجب این حکم جناب عالی که فردی متعهد و از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، با سوابق ارزشمند علمی و مدیریتی هستید را برای مدت چهار سال به عنوان «دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی» منصوب می نمایم.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله از خداوند متعال مسالت می نمایم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 4502918

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