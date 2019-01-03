شرکت ساخت زیربناهای حمل و نقل کشور به گزارش خبرگزاری مهر پاسخ داد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار گزارشی در خصوص راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد و موانع اجرای آن شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور پاسخی را به خبرگزاری مهر ارسال کرد که متن آن به این شرح است:

احتراما پیرو درج گزارش با تیتر «راه آهن گرگان- مشهد روی کاغذ ماند/ ابهام درباره همکاری چین» در سرویس اقتصادی آن خبرگزاری مورخ ۹۷.۱۰.۰۱ با کد ۴۴۸۹۶۹۹ جوابیه زیر تقدیم حضور می شود. مقتضی است این جوابیه برابر قانون مطبوعات در اسرع وقت در همان جایگاه و همان رده خبری درج شود. پیشاپیش از بذل توجه جنابعالی سپاسگزاریم.

ابهامی در همکاری با چین در راه آهن گرگان- مشهد وجود ندارد

از آن جا که توسعه راه آهن به عنوان یکی از اولویت های توسعه کشور است مذاکرات مربوط به اجرا و تامین مالی طرح راه آهن گرگان- مشهد با شرکت چینی و همکار ایرانی آن از تابستان سال۱۳۹۶ آغاز و سرانجام موافقت نامه قرارداد امضاء و در خردادماه سال ۱۳۹۷ ابلاغ شد.

سپس طرفین به موازات تنظیم مستندات و مدارک قراردادی اخذ مجوزهای قانونی و طی فرآیند بانکی لازم را پیگیری کردند که به همین اساس کارفرما اصلاح مصوبه شورای اقتصاد تا سقف رقم قرارداد را از سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست کرد و پذیرش عاملیت طرح در بانک ها پیگیری شد.

با رخداد جهش ارزی در سال‌جاری طرفین توافق کردند تا مبلغ قرارداد تجاری را بر حسب سیاست های ارزی جدید دولت به روز نمایند به طوری که دیگر نیازی به اصلاح مصوبه شورای اقتصادی نباشد بر همین اساس مذاکرات با شرکت چینی در حال انجام است و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مساعی خود را برای پیشبرد مراحل اجرا و تامین مالی این طرح بزرگ و ملی مصرف داشته و امید است با وجود تنگناها و پیچیدگی های فرآیند استفاده از تسهیلات خارجی (فاینانس) در صورت حصول توافق با شرکت چینی فرآیندهای لازم برای گشایش اعتبار اسنادی طی و عملیات اجرایی قرارداد به سرعت آغاز شود.

وحید تشکری

مدیرکل دفتر مدیرعامل و روابط عمومی