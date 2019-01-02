تحرکات گسترده آمریکایی ها در الانبار عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، نعیم الکعود رئیس کمیته امنیتی شورای استان الانبار درباره اخبار مربوط تحرکات نظامی گسترده آمریکا در استان الانبار در غرب عراق واکنش نشان داد.

وی تاکید کرد: نیروهای آمریکایی در مناطق مختلفی از استان الانبار مستقر شده اند. ما تعداد نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد را نمی دانیم. دولت مسئول بود یا نبود این نیروهاست. جنگنده های ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا به شکل مستمر در حال انجام عملیات نظامی در استان الانبار هستند.

شایان ذکر است که شبکه خبری المیادین دوشنبه شب به نقل از منابع آگاه از ورود نخستین گروه از نظامیان آمریکایی از خاک سوریه به عراق خبر داد.

بر اساس این گزارش، منابع آگاه به المیادین گفتند که این کاروان از نیروهای آمریکایی که شامل ۱۲۰ خودروی زرهی و کامیون است، به یک پایگاه عراقی در نزدیکی اقلیم کردستان رسیدند.

این منابع تاکید کردند که نیروهای آمریکایی که از سوریه خارج شدند از این پایگاه به عنوان مقر موقت استفاده کرده و هرگز در عراق باقی نخواهند ماند و گزارش های منتشر شده در خصوص انتقال نیروهای آمریکایی از خاک سوریه به غرب استان الانبار عراق صحت ندارد.

این در حالی است که «یحیی رسول» سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق گفت: نیروهای آمریکایی بعد از خروج از سوریه، ابتدا عازم اربیل مرکز کردستان شده و سپس به کشور خود یا مکان‌های دیگر می‌روند.

این مقام نظامی عراقی افزود که نظامیان آمریکا (با حضور در کردستان) قانون عراق را نقض نمی‌کنند زیرا آن‌ها هنگام خروج از سوریه، از اربیل به عنوان «نقطه گذار» استفاده می‌کنند.

سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق توضیح داد: عراق به این نیروها نیازی ندارد.

وی افزود که نیروهای دیگری که از سوریه خارج شده و در یک پایگاه نظامی در استان «الانبار» مستقر می‌شوند نیز در این منطقه باقی نخواهند ماند.