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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۲۱:۵۷

امام جمعه انزلی:

مدارس انزلی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی بامشکلات فراوانی مواجه هستند

مدارس انزلی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی بامشکلات فراوانی مواجه هستند

انزلی- امام جمعه انزلی با اشاره به اینکه نیازهای آموزش و پرورش برای تعلیم وتربیت باید رفع شود، گفت: متاسفانه امروز در سطح مدارس انزلی به لحاظ فرهنگی و اجتماعی با مشکلات فراوانی مواجه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام سیدعبدالجواد شمس‌الدین بعدازظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش که در فرمانداری شهرستان انزلی، اظهارکرد: وضعیت شغلی و معیشتی نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش مهمترین دغدغه این شهرستان است. افرادی در قالب حق التدریسی مشغول به فعالیت هستند که به لحاظ معیشتی ارزیابی و رسیدگی نمی شوند.

وی با اشاره به اینکه کمبودهای موجود در حوزه نیروی انسانی آموزش و پرورش قابل توجیه نیست، افزود: گاهی از افرادی استفاده می شود که توانایی لازم و اثرگذاری مطلوب در امر تعلیم و تربیت برای دانش آموزان را ندارند.

امام جمعه انزلی با بیان اینکه متاسفانه آنچه که امروز در مدارس این شهرستان مشاهده می شود فاجعه بار است، بیان‌کرد: متاسفانه در مدارس شهرستان انزلی از لحاظ مسائل فرهنگی و اجتماعی دچار چالش و مشکلات متعدد است.

وی افزود: باید در شورای آموزش و پرورش کارگروه‌های تخصصی ارزیابی تشکیل و براساس محورهای از پیش تعیین شده گزارش تهیه کرده و براساس آن وضعیت نیروی انسانی مدارس مشخص شود.

حجت الاسلام شمس‌الدین اظهارکرد: باید انجمن اولیا و مربیان قوی‌تر از گذشته عمل کند و نمایندگان این انجمن در شورای آموزش و پرورش مسائل و مشکلات را برای پیگیری مطرح کنند.

کد مطلب 4502930

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