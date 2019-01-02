صالحی: وظیفه داریم در مقابل ظالم بایستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران با همراهی جمعی از معاونین و مدیران سازمان در مراسم افتتاحیه نمایشگاه شرکت های دانش بنیان حوزه های فناوری بالا در سالن شهید شهریاری سازمان طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاش های مدیران حوزه ایثارگران سازمان به عنوان متولی برگزاری این نمایشگاه، این امر را قدمی سزاوار و سازگار با فضای علمی و فناوری سازمان توصیف کرد.

وی اظهار داشت: هر ملتی برای اینکه بخواهد رشد وتوسعه پیدا کند باید واجد عوامل و عناصری باشد. از جمله این عناصر سرمایه انسانی، مدیریت و سرمایه مادی است که وجودشان برای رسیدن به رشد و پیشرفت ضروری است. بدون مدیریت صحیح و سالم، هیچ ملتی نمی تواند پیشرفت کند. البته نیروی انسانی عنصری است که اولویت دارد. الحمدلله سرمایه انسانی بسیار خوبی حتی به اذعان دشمنان داریم؛ بطوریکه یک ستون نویس نیویورک تایمز در یکی از مقالاتش ایران را بهترین جا برای سرمایه گذاری در غرب آسیا معرفی می کند. او نیروی انسانی کشورمان را نیرویی فرهیخته و آموزش دیده توصیف می کند که از حیث حجم و کیفیت در هیچ کشور غرب آسیا یافت نمی شود و دیگر موقعیت جغرافیایی ایران است که بطور بالقوه به ۵۰۰-۴۰۰ میلیون نفر بازار مصرف دسترسی دارد.

صالحی در ادامه افزود: بنابراین سرمایه مادی و انسانی خوبی داریم، فقط در سرمایه مدیریتی مان نقص هایی داریم که انشاء الله با آسیب شناسی و رفع نقاط ضعف، آن را اصلاح خواهیم کرد. شرایط کنونی کشور بسیار جای شکر دارد. وی با اشاره به جایگاه کشور در پیش از انقلاب در زمینه هایی نظیر برق، گاز و علم و دانش گفت: اول انقلاب اوج تولید برق کشور ۴-۳ هزار مگاوات بود الان حدود ۵۷ هزار مگاوات در اوج (پیک) برق تولید می کنیم که تقریباً ۱۴ برابر شده است. در حالیکه جمعیت ما دو برابر و نیم شده است. بیش از ۲۷۰ هزار کیلومتر لوله کشی گاز انجام شده و تقریباً همه جای ایران به برق و گاز دسترسی دارند. در حوزه علمی نیز عقب بودیم. اصلاً دکترای فنی مهندسی نداشتیم و کل دانشجویان کشور ۱۷۵۰۰۰ نفر بود درحالیکه الان ۴/۵ میلیون دانشجو داریم که قابل مقایسه با گذشته نیست.

رییس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه اگر در برخی موارد با موانعی در راه رشد و پیشرفت کشور مواجه شده ایم، به دلیل قیدهایی است که مفاهیم و ارزش های جمهوری اسلامی در رویکرد سیاسی و بین المللی خود دارد. بر مبنای قانون اساسی کشورمان وظیفه داریم در مقابل ظالم بایستیم و از مظلوم دفاع کنیم و این فی نفسه ارزشمند است. ولی باید توجه داشت که استقلال و آزادی جمهوری اسلامی هزینه دارد. در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه کشوری را پیدا نمی کنید که معیارهای ظالمانه حاکم بر جهان را شجاعانه مورد انتقاد قرار دهد. حتی دشمنان به این شاخصه ممتاز جمهوری اسلامی ایران اعتراف می کنند.

صالحی در ادامه تصریح کرد: بنابراین استقلال سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران هزینه دارد. ما علیرغم این قیودی که بر ما تحمیل شده است، انصافاً خوب کار کرده ایم. اما یقیناً اگر مدیریت درست تری داشتیم، می توانستیم در جایگاه بالاتری قرار بگیریم. الحمدلله در انقلاب ما قدر علما را دانسته ایم. قدر شهداء را دانسته ایم. ۳۰ سال از جنگ تحمیلی گذشته است در حالیکه هنوز خاطره شهداء با طراوت است. زنده نگهداشتن خاطره شهداء یعنی زنده نگهداشتن حیات طیبه جامعه.

معاون رییس جمهور تاکید کرد: سه عنصری که اشاره کردم در همه کشورها صادق است. اما می توانیم عناصر دیگری را به آنها اضافه کنیم تا سرعت بیشتری پیدا کنیم. این عناصر برخاسته از بستری است که انقلاب اسلامی برای ما فراهم کرده است. عنصر باورمندی یا ایمان -یعنی اینکه امور را با یاد خدا پیش ببریم-، عنصر ایثارگری و عنصر اراده و آرمانگرایی عناصری هستند که اگر در کنار عناصر دیگر قرار دهیم، می توانیم نسبت به دیگر کشورها سرعت بیشتری بگیریم.

صالحی ضمن تقدیر از مجموعه نهادهای دولتی و حاکمیتی در حمایت مادی و معنوی از فعالیت های شرکت های دانش بنیان، به نقص بازاریابی در این شرکت ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما در همه عرصه های بازاریابی ضعیف هستیم و باید تلاش بیشتری کنیم. از جمله در شرکت های دانش بنیان. مارکتینگ حوصله، ابداع و ابتکار می خواهد و ما حوصله لازم را نداریم.

رییس سازمان انرژی اتمی گفت: اگر شما نخبگان و صاحبان شرکت های دانش بنیان با امید، تلاش، ایثار، باورمندی و دلسوزی برای مملکت کار کنید، خداوند هم شما را مورد لطف خودش قرار می دهد. ما با کشورهایی که فقط مادی نگاه می کنند قدری متفاوت هستیم، اگر همان اهداف مادی و پیشرفت را در بستر انقلاب و در قالب عناصر ذکر شده دنبال کنیم شاهد رشد و پیشرفت سریع در همه عرصه ها خواهیم بود. انشاء الله بتوانیم به عنوان جمهوری اسلامی در سال های نه چندان دور –که به لطف خدا چنین خواهد شد- به مصداق آیه کریمه " الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا" رحمت الهی بر ما نازل شود. این در حالی است که ما باید تدبیر کنیم، در این صورت تقدیر الهی حتماً با ما همراه خواهد بود؛ "العبد یدبر والله یقدر".

صالحی و هیات همراه پس از مراسم از تولیدات، ایده ها و ابتکارات شرکت های دانش بنیان مستقر در سالن نمایشگاه دیدن کرده و از نزدیک با فعالیت های آنها آشنا شدند.