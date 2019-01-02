توضیحات دانشگاه تهران درباره خبر ممانعت از ورود شفیعی کدکنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این دانشگاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: «در پی درج اخباری در رسانه‌ها و فضای مجازی مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای ورود استاد دکتر شفیعی کدکنی به دانشگاه تهران بدین وسیله اعلام می‌نماید که اساساً از طرف نیروهای حراست و انتظامات دانشگاه هیچ‌گونه ممانعتی برای ورود این استاد برجسته به دانشگاه ایجاد نشده است. پرسنل انتظامات دانشگاه عموماً استاد را می‌شناسند و شأن و جایگاه ایشان را به‌خوبی می‌دانند و هرگز در خدمتگزاری به این استاد ممتاز و برجسته دانشگاه تهران که برای یکایک کارکنان دانشگاه به نیکی و بزرگی شناخته شده است، کوتاهی نکرده و نخواهند کرد.

یادآور می‌شود که در روز سه‌شنبه ۱۱ دی ماه در اطراف دانشگاه تجمعات و ناآرامی‌هایی وجود داشته که به تبع آن نیروهای انتظامات دانشگاه تهران موظف بوده‌اند ورود و خروج افراد را دقیق‌تر بررسی و کنترل نمایند. از اینرو به دلیل ازدحامی که در ورودی‌های مختلف دانشگاه وجود داشته است، استاد شفیعی کدکنی احساس کرده‌اند که امکان ورود ایشان به دانشگاه فراهم نیست و از ورود به دانشگاه صرف‌نظر کرده و به کتاب فروشی‌های رو به روی دانشگاه برای انجام امور شخصی مراجعه می‌نمایند.

از اینرو تاکید می‌نماید که شأن و جایگاه این استاد ممتاز و فرهیخته برای همه دانشگاهیان شناخته شده است و همگان خود را موظف به حفظ این جایگاه می‌دانند. شایان ذکر است که کارکنان دانشگاه تهران بر اساس وظایف شغلی و ذاتی خود موظف به رعایت ضوابط و مقررات اداری بوده و اینکه برخی خبرگزاری‌ها اظهار داشته‌اند که «پادرمیانی رئیس دانشگاه نیز برای حل مشکل ورود به داخل دانشگاه کارساز نبوده است»، از اساس کذب است.

بدیهی است دانشگاه ادعای برخی از خبرگزاری‌ها و شبکه‌های مجازی مبنی بر وقوع اتفاقاتی در مورد ایشان در بیرون از فضای دانشگاه را بررسی نموده و پیش از روشن شدن موضوع نمی‌تواند در این باره اظهار نظر نماید.