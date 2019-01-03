برنامه روز دوم مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مرحله از رقابتهای انتخابی تیم ملی تحت عنوان «آزاد کشوری» در سالن خانه تکواندو و با نظارت اعضای کادر فنی آغاز شد. در روز نخست این مسابقات ۲۶۲ تکواندوکار در اوزان ۵۸- و ۷۴- کیلوگرم به رقابت پرداختند.

از مهمترین نکات روز نخست می توان به حضور بیژن مقانلو سرمربی پیشین تیم ملی و گفتگو با اعضای کادر فنی و معرفی وحید عبداللهی به عنوان یکی از مربیان تیم ملی اشاره کرد. شکست حامد اصغری قهرمان نوجوانان جهان، هادی تیران ولی قهرمان دانشجویان جهان ، محمد کاظمی قهرمان ارتشهای جهان و علیرضا علیاری نایب قهرمان آسیا از حوادث روز نخست بود. در این بین کاظمی به دلیل آسیب دیدگی در حالی که مبارزه را از رقیب پیش بود بازنده میدان را ترک کرد و از رسیدن به مدال بازماند.

اما در نهایت در وزن ۵۸- کیلوگرم که ۱۳۲ تکواندو حضور داشتند ابراهیم صفری دارنده نشان نقره نوجوانان جهان با شکست همه رقبا روی سکوی قهرمانی ایستاد. محمدحسن پلنگ افکن از مازندران نشان نقره را کسب کرد. امیرحسین سعیدی از البرز و حسین طالب پور دیکر تکواندوکار مازنی ها روی سکوی سوم ایستادند.

در وزن ۷۴- کیلوگرم نیز که ۸۴ تکواندوکار ثبت نام کرده بودن که سید احمد خسروفر از فارس در مبارزه نهایی با برتری برابر امیررضا نیک سیرت از البرز به نشان طلا دست پیدا کرد. نماینده البرز نقره گرفت و محمدحسین یزدانی از اصفهان در کنار رسول کسرائی خراسان رضوی به نشان برنز مشترک دست پیدا کردند.

برنامه روز دوم

امروز پنجشنبه ۱۳ دی ماه و در روز دوم این رقابتها ۱۸۶ تکواندوکار در دو وزن ۶۸- کیلوگرم و ۸۰- کیلوگرم به روی «شی هاپ چانگ» می روند. در وزن چهارم یا همان ۶۸- کیلوگرم ۱۲۷ تکواندوکار به رقابت خواهند پرداخت که ابوالفضل یعقوبی غایب بزرگ این وزن محسوب می شود. امیرمحمد بخشی و سینا بهرامی مهمترین مدعیان این وزن هستند که نامشان در لیست دیده می شود.

در وزن ۸۰- کیلوگرم ۵۹ تکواندوکار مبارزه می کنند که امیرحسین امیدی و عرفان ناظمی جدی ترین مدعیان می باشند.

براساس اعلام کادر فنی تیم ملی نفرات اول و دوم اوزان مختلف به صورت مستقیم جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب می کنند.