۱۱۲۰ تعاونی در زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره تعاون، از وجود ۴ هزار و ۴۴۷ تعاونی در استان زنجان خبر داد و گفت: متأسفانه از این تعداد حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تعاونی راکد، غیرفعال و منحل شده است.

وی با بیان اینکه تنها هزار و ۱۲۰ تعاونی در استان زنجان فعال است، اظهار کرد: ۱۲ هزار و ۲۰۰ نفر در تعاونی‌های استان زنجان مشغول به‌کار هستند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تعاونی‌ها در اقتصاد نقش بسیار مهمی دارند و توجه به تقویت و توسعه تعاونی‌های بانوان در استان زنجان مورد تأکید اداره کل است.

یوسفی تأکید کرد: تقویت تعاونی‌ها باعث ارتقای اقتصاد جامعه و کاهش فقر می‌شود .

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان به فعالیت تعاونی‌های بانوان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بانوان زنجانی در بحث تعاونی‌ها فعالیت خوبی دارند ولی باید فعالیت‌هایشان تقویت شود.

یوسفی ابراز کرد: بیش از ۶۰ درصد از تعاونی‌های فعال در استان زنجان مختص بانوان است.