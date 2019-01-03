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۱۳ دی ۱۳۹۷، ۹:۱۵

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان:

۱۱۲۰ تعاونی در زنجان فعال است

۱۱۲۰ تعاونی در زنجان فعال است

زنجان-مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان از وجود ۴ هزار و ۴۴۷ تعاونی در استان زنجان خبر داد و گفت: از این تعداد تنها هزار و ۱۲۰ تعاونی در استان زنجان فعال است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل اداره تعاون، از وجود ۴ هزار و ۴۴۷ تعاونی در استان زنجان خبر داد و گفت: متأسفانه از این  تعداد حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تعاونی راکد، غیرفعال و منحل شده است.

وی با بیان اینکه تنها هزار و ۱۲۰ تعاونی در استان زنجان فعال است، اظهار کرد: ۱۲ هزار و  ۲۰۰ نفر در تعاونی‌های استان زنجان مشغول به‌کار هستند.

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تعاونی‌ها در اقتصاد نقش بسیار مهمی دارند و توجه به تقویت و توسعه تعاونی‌های بانوان در استان زنجان مورد تأکید اداره کل است. 

یوسفی تأکید کرد: تقویت تعاونی‌ها باعث ارتقای اقتصاد جامعه و کاهش فقر می‌شود .

مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان زنجان به  فعالیت تعاونی‌های بانوان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بانوان زنجانی در بحث تعاونی‌ها فعالیت خوبی دارند ولی باید فعالیت‌هایشان  تقویت شود.

یوسفی ابراز کرد: بیش از ۶۰ درصد از تعاونی‌های فعال در استان زنجان مختص بانوان است.

کد مطلب 4502938

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