بارش برف استان زنجان را فرا گرفت/وقوع وزش باد شدید

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: بارش برف و باران که از دیشب در استان آغاز شده امروز هم ادامه می یابد.

وی با بیان اینکه سامانه بارشی فردا از استان خارج می شود، افزود: دمای کنونی شهر زنجان ۴ درجه بالای صفر است.

یاغموری همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: شهروندان در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با بارش برف شاهد وقوع کولاک در گردنه‌های کوهستانی استان هستیم.

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان از اواخر روز پنجشنبه کاهش‌یافته و هوا سرد می‌شود.