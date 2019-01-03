بارش برف استان زنجان را فرا گرفت/وقوع وزش باد شدید

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: بارش برف و باران که از دیشب در استان آغاز شده امروز هم ادامه می یابد.
وی با بیان اینکه سامانه بارشی فردا از استان خارج می شود، افزود: دمای کنونی شهر زنجان ۴ درجه بالای صفر است.
یاغموری همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: شهروندان در کنار ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده تردد نکنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با بارش برف شاهد وقوع کولاک در گردنههای کوهستانی استان هستیم.
یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان از اواخر روز پنجشنبه کاهشیافته و هوا سرد میشود.
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