  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۰

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

بارش برف استان زنجان را فرا گرفت/وقوع وزش باد شدید

بارش برف استان زنجان را فرا گرفت/وقوع وزش باد شدید

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: برف و کولاک نقاط مختلف استان زنجان را فرا گرفت.

احدیاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: بارش برف و باران که از دیشب در استان آغاز شده امروز هم ادامه می یابد.

وی با بیان اینکه سامانه بارشی فردا از استان خارج می شود، افزود: دمای کنونی شهر زنجان ۴ درجه بالای صفر است.

یاغموری  همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: شهروندان در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده  تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با بارش برف  شاهد وقوع کولاک در گردنه‌های کوهستانی استان هستیم.

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان از اواخر روز پنجشنبه کاهش‌یافته و هوا سرد می‌شود.

کد مطلب 4502942

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها