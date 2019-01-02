موج سرما وارد ایلام می شود

سعید کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس پیش بینی هواشناسی در پی سامانه بارشی که به استان وارد شده و پس از آن موج سرمایی که به استان وارد خواهد شد هماهنگی های لازم را با اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران استانداری، دستگاه های خدمات رسان برای پیشگیری و مواجه با حوادث احتمالی انجام شده است.

وی افزود: به هم استانی استان ها توصیه داریم که در این ایام که هم بارش باران نزولات آسمانی و هم ورود موج سرما به استان وارد خواهد شد نکات ایمنی را در ترددها مد نظر قرار دهند.

وی ادامه داد: دامداران و کشاورزان در این ایام با مراقبت لازم از قرار گرفتن در بستر رودخانه ها و توقف در ارتفاعات و قله کوه ها پرهیز کنند.

کریمیان عنوان کرد: با توجه به این که احتمال بارش برف در گردنه ها و نقاط کوهستانی وجود دارد رانندگان نیز نکات ایمنی را در تردد جاده ها مد نظر قرار دهند و همچنین در تردد غیر ضروری از جاده های فرعی صرف نظر کنند.