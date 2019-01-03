تدابیر ویژه برای هتل تیم ملی ایران/ ورود افراد ناشناس ممنوع شد!

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، رقابت های جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا از دوشنبه هفته آینده رسما برای شاگردان کارلوس کی روش شروع می شود. تیم ملی فوتبال ایران در این روز نخستین بازی خود را مقابل یمن برگزار خواهد کرد.

حساسیت رقابت های جام ملت های آسیا سبب شده است تا برنامه ریزی دقیقی برای ارتقای تمرکز ملی پوشان توسط کادرفنی و عوامل اجرایی تیم ملی در نطر گرفته شود.

از این رو سرمربی تیم ملی ورود هرگونه فرد ناشناسی به اردوی تیم ملی را ممنوع کرده و به بازیکنان اعلام شده که از نشست و حتی برخورد با برخی ایجنت ها سر باز زنند.

البته هتل محل اقامت تیم ملی کاملا حالت توریستی دارد و حضور پرتعداد افراد در این هتل سبب شده تا بازیکنان معمولا در لابی هم حاضر نشوند تا دچار برخی حاشیه های ناخواسته نشوند.

اردوی تیم ملی فوتبال ایران همراه با تیم های هند، تایلند و اردن در روتاناپارک ابوظبی برپا شده است.

با این حال اجازه ورود افراد متفرقه برای دیدار با ایرانی ها داده نمی شود و مسئولان تیم ملی مدام در حال گشت زنی هستند تا مورد خاصی در این زمینه رخ ندهد.