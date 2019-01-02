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۱۲ دی ۱۳۹۷، ۲۳:۵۸

مدیرکل امور روستایی استانداری گلستان:

لیست دریافت کنندگان تسهیلات اشتغالزایی روستایی گلستان منتشرمی‌شود

لیست دریافت کنندگان تسهیلات اشتغالزایی روستایی گلستان منتشرمی‌شود

گرگان- مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری گلستان گفت: تا قبل از زمان مقرر اعلامی استاندار، لیست دریافت کنندگان تسهیلات اشتغالزایی روستایی گلستان را منتشر می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی، شامگاه چهارشنبه در خصوص تسهیلات پرداخته شده در بخش روستایی گلستان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نشست رسانه ای استاندار گلستان، پس از درخواست برخی خبرنگاران،  استاندار بر لزوم انتشار لیست همه دریافت کنندگان تسهیلات ارزان قیمت و غیره از سوی ادارات و دستگاه های مرتبط تاکید کرد.

وی افزود: ما ضمن استقبال از تصمیم استاندار گلستان، این موضوع را گامی مهم در شفافیت آزاد اطلاعات دانسته و تا قبل از پایان مهلت یک هفته ای استاندار، این لیست منتشر خواهد شد.

نصیبی ادامه داد: بنده هم از طریق رسانه ها متوجه این موضوع و مهلت استاندار محترم به دستگاه های مربوطه شدم و لیست مربوط به دریافت کنندگان تسهیلات بانک هایی که حسب تفاهم نامه های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری پرداختی صورت گرفته، آماده بوده اما به جهت کسب آخرین اطلاعات، ابتدای هفته آتی جهت هماهنگی نهایی اطلاعات را با بانک ها چک کرده و هم از طریق سایت استانداری و هم شبکه های اجتماعی، اطلاعات را منتشر خواهیم کرد.

مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری گلستان خاطرنشان کرد: حتی ما این آمادگی را داریم که در اولین فرصت، زمینه بازدید خبرنگاران را از پروژه های دریافت کننده تسهیلات فراهم کنیم و خوشحال می شویم که این امر در هفته های آتی رخ دهد.

کد مطلب 4502963

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