به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی، شامگاه چهارشنبه در خصوص تسهیلات پرداخته شده در بخش روستایی گلستان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در نشست رسانه ای استاندار گلستان، پس از درخواست برخی خبرنگاران، استاندار بر لزوم انتشار لیست همه دریافت کنندگان تسهیلات ارزان قیمت و غیره از سوی ادارات و دستگاه های مرتبط تاکید کرد.

وی افزود: ما ضمن استقبال از تصمیم استاندار گلستان، این موضوع را گامی مهم در شفافیت آزاد اطلاعات دانسته و تا قبل از پایان مهلت یک هفته ای استاندار، این لیست منتشر خواهد شد.

نصیبی ادامه داد: بنده هم از طریق رسانه ها متوجه این موضوع و مهلت استاندار محترم به دستگاه های مربوطه شدم و لیست مربوط به دریافت کنندگان تسهیلات بانک هایی که حسب تفاهم نامه های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری پرداختی صورت گرفته، آماده بوده اما به جهت کسب آخرین اطلاعات، ابتدای هفته آتی جهت هماهنگی نهایی اطلاعات را با بانک ها چک کرده و هم از طریق سایت استانداری و هم شبکه های اجتماعی، اطلاعات را منتشر خواهیم کرد.

مدیرکل امور روستایی و شوراها استانداری گلستان خاطرنشان کرد: حتی ما این آمادگی را داریم که در اولین فرصت، زمینه بازدید خبرنگاران را از پروژه های دریافت کننده تسهیلات فراهم کنیم و خوشحال می شویم که این امر در هفته های آتی رخ دهد.