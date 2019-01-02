مراکزدرمانی تامین اجتماعی بوشهر آماده پذیرش مصدومان احتمالی زلزله

به گزارش خبرنگار مهر، یلدا دارابی چهارشنبه‌شب در حاشیه نشست فوق‌العاده کمیته مدیریت بحران در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت: این نشست در پی وقوع زلزله‌های پیاپی در دشتستان برگزار شده است.

وی با اشاره به آمادگی کامل مراکز درمانی تامین اجتماعی استان بوشهر برای پذیرش مصدومان احتمالی زلزله، خاطرنشان کرد: مراکز درمانی شامل بیمارستان سلمان فارسی بوشهر، بیمارستان مهر برازجان و پلی کلینیک مبعث آمادگی کاملی در این زمینه دارند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر خاطرنشان کرد: در جلسه کمیته مدیریت بحران ضمن ارائه گزارش وضعیت موجود و اقدامات انجام شده، سطح آمادگی و تجهیز مراکز درمانی بررسی شد.

وی ادامه داد: تمهیدات لازم به منظور ارائه خدمات درمانی به مصدومان احتمالی اندیشیده شده و همه مراکز درمانی تامین اجتماعی استان در آمادگی کامل بسر می‌برند.

دارابی با اشاره به اینکه این زلزله نوعی مانور عمومی برای مردم ونهادهای مسئول است گفت: باید نسبت به حادثه رخ داده با حساسیت و دقت بیشتری عمل کرد و برای ارتقای آمادگی و نیز جدی گرفتن اصول پیشگیری و کاهش ریسک در برابر زلزله فرصت پیش آمده را غنیمت بدانیم.

مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر بیان داشت: خوشبختانه طبق گزارشات واصله زلزله‌های به وقوع پیوسته ساعات گذشته هیچ‌گونه صدماتی نداشته و گزارشی مبنی بر مراجعه مصدومان این حادثه به مراکز درمانی تامین اجتماعی صورت نگرفته است.